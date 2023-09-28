EK MTV İPTAL Mİ? 28 Eylül 2023 Ek MTV kaldırıldı mı? Anayasa Mahkemesi bugün karara bağlayacak!

Ek MTV ile ilgili araştırmalar 28 Eylül 2023 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi kararı öncesi hız kazandı. Birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yaralarını sarmak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi CHP'nin itirazı ile Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemeye ilişkin durumu inceledi. Bugün (28 Eylül Perşembe) ek MTV için kritik gün. Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olurken milyonlarca vatandaşın gözü Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda...

EK MTV İPTAL Mİ?

EK MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği bugün belli olacak. AYM ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek.

EK MTV KALDIRILDI MI?

Ek MTV konusunu AYM, bugün esastan görüşecek. Bilindiği üzere Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

EK MTV İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

Ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.





