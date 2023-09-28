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EK MTV İPTAL Mİ OLDU? 28 Eylül 2023 Ek MTV kaldırıldı mı, ödeyenler parasını geri alacak mı? Gözler AYM'de!

28.09.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan milyonlarca araç sahibi vatandaşın gözü Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) çıkacak karara çevrildi. Bilindiği üzere bu sene bir defaya mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısı çalınmıştı. Mahkeme, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün karara bağlayacak. Peki, Ek MTV iptal mi olacak? Ek MTV ödeyenler parasını geri alacak mı?

EK MTV İPTAL Mİ OLDU? 28 Eylül 2023 Ek MTV kaldırıldı mı, ödeyenler parasını geri alacak mı? Gözler AYM'de!

Ek MTV ile ilgili araştırmalar 28 Eylül 2023 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi kararı öncesi hız kazandı. Birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yaralarını sarmak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi CHP'nin itirazı ile Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemeye ilişkin durumu inceledi. Bugün (28 Eylül Perşembe) ek MTV için kritik gün. Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olurken milyonlarca vatandaşın gözü Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda...

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EK MTV İPTAL Mİ?

EK MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği bugün belli olacak. AYM ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün esastan görüşecek.

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EK MTV KALDIRILDI MI?

Ek MTV konusunu AYM, bugün esastan görüşecek. Bilindiği üzere Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

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EK MTV İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

Ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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EK MTV ÖDEYENLER PARASINI GERİ ALACAK MI?

Ek MTV düzenlemesinin iptali için öncellikli olarak AYM'nin kararı bekleniyor.

Düzenlemenin iptali durumunda ise ek MTV ödeyenlerin parasının geri alma konusu ile ilgili de AYM'nin kararının detayları bekleniyor.

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