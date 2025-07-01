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Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listeleriyle gıdalardaki uygunsuzlukları tespit ederek duyurmaya devam ediyor. Son olarak Bakanlığın listesine yeni ürünler eklendi. Sucuktan köfteye, Adana kebaptan kıymalı börek harcına kadar pek çok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine son olarak yeni ürünler eklendi. Ürünler arasında pek çok kişinin bildiği bir börekçi de var.

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var 1

DANA SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ

Bakanlık tarafından yayınlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde dana eti, fermente dana kangal sucuk ve sucuk ürünü yer aldı. Her üç üründe de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var 2

Öte yandan Bakanlığın yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde de çok sayıda ürün yer aldı. Isıl işlem görmüş sucukta sakatat (Baş Eti) tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç baton sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var 3

KÖFTEDE GIDA BOYASI, KIYMALI BÖREK HARCINDA SAKATAT

Piliç Tekirdağlı köfte ürününde gıda boyası, piliç burger köfte 500 gram ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti, çiğ Adana Kebap ürününde sakatat (kalp), kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), dana-kuzu karışık adana kebapta (kırmızı et) kanatlı eti, köftede (kırmızı et) kanatlı eti ve sakatat (kalp), dana-kuzu karışık etli köftede kanatlı eti ve dana-kuzu karışık etli kasap köftede kanatlı eti olduğu belirlendi.

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var 4

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
esnaf taş mı yesin
Üç kuruş ceza kesip kapatmıyorlar ertesi günler önlerinden geçiyoruz aynı fiyata afişte yine aynı ürünleri satıyorlar, hatta kazandıkça bazısı daha geniş lüks yere şubeleri açıyor. Millet böyle korunmaz .
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