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Ek MTV iptal oldu mu? Kritik gün bugün! Araç sahiplerinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde...

28.09.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini bugün esastan görüşecek.

Ek MTV iptal oldu mu? Kritik gün bugün! Araç sahiplerinin gözü Anayasa Mahkemesi'nde...

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını gidermek için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı bugün esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak. Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

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