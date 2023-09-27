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Ek MTV iptali için kritik gün geldi! Anayasa Mahkemesi son noktayı koyacak: Para iadesinde 6 Eylül detayı...

27.09.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl bir defaya mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri iptali için Anayasa Mahkemesi'nin kapısı çalınmıştı. Mahkeme, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini yarın esastan görüşecek. AYM, ek MTV’yi iptal ederse dava açmayan mükellef parasını geri alabilecek mi? Ödenen para faiziyle mi geri alınır? İşte detaylar...

Ek MTV iptali için kritik gün geldi! Anayasa Mahkemesi son noktayı koyacak: Para iadesinde 6 Eylül detayı...

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

EK MTV İPTALİ İÇİN KRİTİK GÜN YARIN

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

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EK MTV İPTAL EDİLİRSE PARA İADESİ OLUR MU?

Anayasa Mahkemesi kararı öncesi olasılıkları Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran NTV'ye anlattı. AYM'nin ek MTV’yi iptal ederse dava açan mükelleflerin parasını alacağını söyleyen Başaran "Eğer 6 Eylül'e kadar dava açmışsa ve ödemeyi de yapmışsa Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı geldiğinde yaptığı ödemeyi faiziyle geri alacak" değerlendirmesinde bulundu.

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MTV ÖDEMESİ YAPAN DAVA AÇMAYAN MÜKELLEFLER

Ödeme yapıp dava açmayan mükelleflerin para iadesi alamayacağını anlatan Başaran, "Dava açmadan ödeme yapanlar için maalesef olumlu konuşabilmek mümkün değil. Onlar ödemeyi yaptıkları ve dava açmadıkları için mevcut hukuki durumu kabul etmiş sayılıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı onları etkilemiyor. Dava açmayıp ödemesini yapan mükellefler için yasa korucunun yasal düzenleme yaparak ödenen ek MTV'nin iadesini sağlamalıdır" dedi.

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ÖDEME YAPMAYAN MÜKELLEFLER

Başaran, ödeme yapmayan mükelleefler için de "Anayasa Mahkemesi kararı açıklanana kadar ödemesini yapmayan mükelleflere vergi dairesinde ödeme emri aldılarsa hemen dava açmaları gerekir" değerlendirmesinde bulundu.


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