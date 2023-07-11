Ek MTV ödemesi ile yeni tablo ortaya çıktı! En yüksek tutar 202 bin lirayı aştı: ‘Sıfır otomobil’ detayı…

Depremin yaralarını sarmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu kapsamda 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve trafiğe kayıtlı 26 milyondan fazla araç için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki katına yükseltildi. Bir defaya mahsus olacak ilgili düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerken, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

KİMLER MTV ÖDEYECEK?

Normalde sıfır otomobillerde MTV ödenmiyordu. Ancak getirilen düzenleme ile yeni araç sahipleri de bir kez MTV ödeyecek.

2023 MTV NE KADAR OLDU?

MTV’nin belirlenmesinde aracın motor büyüklüğü, yaşı ve değeri etkili oluyor. Bu kapsamda hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de böylece belli oldu. 3 yaşına kadar olan araçlarda 1300 ve altı motor hacmi olanlar için ek vergi olmasaydı 2.120 lira MTV ödenecekti. Ancak ek vergi ile bu miktar ikiye katlanaca ve ödenecek tutar 4 bin 240 TL olacak. En yüksek MTV ise bu kapsamda 202 bin 304 TL’ye kadar yükselecek.

YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek. Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

MTV ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.



