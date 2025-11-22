FİNANS

Ek vergi bugün yürürlüğe girdi! Bazı otomobil modellerine 500 bin lirayı aşan zam gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 22 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan otomotivde ek vergi düzenlemeleri bugün hayata geçti. Böylece bazı otomobil modellerinin fiyatına 500 bin lirayı aşan zamlar gelecek. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye’nin AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılan binek otomobil ithalatına uygulayacağı ek vergi bugün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme birçok markada 500 bin lirayı aşan fiyat artışları anlamına gelecek.

Resmi Gazete'de 22 Eylül 2025'te yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma 23.59 itibarıyla sona erdi. Bugünden itibaren AB ve Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden getirilen ithal araçlarda daha yüksek fiyatlar geçerli olacak.

Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10'luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor.

EN AZ YÜZDE 25 ZAM GELECEK!

Zam oranının benzinli ve dizel otomobillere yüzde 25 veya en az 6.000 dolar, hibrit otomobillere yüzde 25 veya en az 6.000 dolar, Plug-in hibrit otomobillere yüzde 30 veya en az 7.000 dolar, elektrikli otomobillere ise yüzde 30 veya en az 8.500 dolar ek vergi getirilmesi bekleniyor.

Düzenleme, Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülkelerden getirilen araçların fiyatını doğrudan etkilenecek.

Yeni düzenlemenin bazı modellerin Türkiye pazarından çekilmesi, bazı yeni modellerin gelmesi veya rekabet güçlerinin azalmasına neden olabileceği belirtiliyor. Elektrikli araçlarda 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı nedeniyle ithalat süreci daha zorlu ilerliyor. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda bulunuyor.

Düzenleme özellikle Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açacak ve Türkiye'de popüler birçok modelin liste fiyatlarını da yükseltecek.

BAZI MODELLERDE ZAM ORANI 500 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR!

Matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir araç için yeni ek vergi 250.000 TL. Üzerine eklenen ÖTV ve KDV ile toplam artış 540 bin TL’yi bulabiliyor. Matrah yükseldikçe zam oranı da katlanarak artıyor. Bu nedenle bazı modellerde fiyat farkının 500 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Fiyat artışı beklenen bazı araba modelleri:

Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)
Subaru Forester e-BOXER
Subaru Crosstrek (XV)
Suzuki Jimny
Toyota RAV4 Hybrid
Honda Jazz e:HEV
Honda HR-V e:HEV

En Çok Aranan Haberler

