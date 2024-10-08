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Ek vergi sonrası Çin'den hamle... Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.10.2024 15:34
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Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergi gelmesi sonrası, şarj edilebilen hibrit araçlara da vergi gelince Çin harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı soluğu Dünya Ticaret Örgütü'nde alarak (DTÖ) Türkiye'yi şikayet etti.

Ek vergi sonrası Çin'den hamle... Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Türkiye geçen haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi getirmişti. Eylül ayında ise şarj edilebilir hibrit araçlar da ek vergi kapsamına dahil edildi. Bu düzenlemeler Çin'in dikkatini çekince Çin devleti harekete geçti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, şarj edilebilir hibrit araçlara getirdiği ek gümrük vergi nedeniyle Türkiye'nin 'ayrımcı önlemler' aldığını savunarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayette bulundu ve Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

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Bakanlık ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' istedi.

SÜREÇ BAŞLAYACAK

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları inceleyecek. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlayan DTÖ'nün 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye
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