Ek vergi sonrası Çin'den hamle... Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Türkiye geçen haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi getirmişti. Eylül ayında ise şarj edilebilir hibrit araçlar da ek vergi kapsamına dahil edildi. Bu düzenlemeler Çin'in dikkatini çekince Çin devleti harekete geçti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, şarj edilebilir hibrit araçlara getirdiği ek gümrük vergi nedeniyle Türkiye'nin 'ayrımcı önlemler' aldığını savunarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde şikayette bulundu ve Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Bakanlık ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' istedi.

SÜREÇ BAŞLAYACAK

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları inceleyecek. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlayan DTÖ'nün 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.