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Ek vergide yeni gelişme! AYM gerekçeli kararını açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 14:26
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Anayasa Mahkemesi, deprem nedeniyle kurumlar vergisine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebini reddetti.

Ek vergide yeni gelişme! AYM gerekçeli kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), depremin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla kurumlar vergisine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebini reddetti. Ek vergi, çeşitli istisnalardan yararlanan mükelleflere yararlandıkları istisna tutarının yüzde 5’i kadar uygulanmıştı.

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Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, bu konuda 1999 depremi ardından getirilen ek vergiye yönelik iptal başvurusunun reddedildiği kararlarına yönelik atıflarda bulunuldu.

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Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin deprem gibi olağanüstü olayların yaşadığı dönemde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla -ölçülü olmak kaydıyla- ek vergilerin öngörülmesinin, mali güve göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı ilkelerine aykırı olmadığına yönelik geçmiş kararlar hatırlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Kurumlar Vergisi karar
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