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Ekibini kurduğu konuşuluyordu… Bilal Erdoğan’a ilk kez açık açık “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusu soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adı sık sık siyaset sahnesinde geçiyor. Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası siyasete hazırlandığı, AK Parti içerisinde kendi ekibini kurduğu iddia ediliyordu. Rusya'da Etnospor Forumu'na katılan Bilal Erdoğan'a ilk kez açık açık "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu.

Ekibini kurduğu konuşuluyordu… Bilal Erdoğan’a ilk kez açık açık “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusu soruldu

Okçuluk ve etnospor faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan ayrıca TÜGVA’nın da sivil toplum projelerinde başrol oynuyor. Rusya’daki forum sırasında TASS haber ajansının sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz sorusuna “Bana sıkça bu soru soruluyor ancak ben sivil toplumda gençleri çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum” yanıtını verdi.

EKİBİNİ KURDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Bilal Erdoğan’ın uzun süredir siyasete hazırlandığı AK Parti’nin önemli isimleriyle istişareler yaptığı ifade ediliyordu. Bilal Erdoğan, siyasi bir hedefinin olmadığını bu sorunun kendisine sıkça sorulduğunu fakat kendisinin sivil toplumda gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istediğini belirtti.

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"HAYATIMI BU YÖNDE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Vaktinin büyük bir bölümünü eğitim çalışmalarına ayırdığı ifade eden Bilal Erdoğan; “Okullarla üniversitelerle burs programlarıyla akademik programlarla ilgileniyorum. En iyi ve parlak gençlerin hedeflerine, hayallarine ulaşmaları için çaba harcıyorum.

Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı da bu yönde geçirmek istiyorum” dedi.

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Rusya Bilal Erdoğan
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