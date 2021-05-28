Ekim 2008 yılından sonra sigortalı olanlar dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigortaya başvurmak için müracaat yeterlidir. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, paylaşılan yönetmelikte olduğu gib SGK il müdürlükleri ve merkezlerine başvuruda bulunması gerekir. Başvurular, dairenin Ankara’daki genel müdürlüğüne yapılıyor.
Türkiye'de ikamet edenler ile ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
Kanunun yürürlük tarihinden evvel mülga kanunlara göre talebe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmadan, kanun kapsamında talebe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen gün itibarıyla başlar.
İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın üst sınırı ile alt sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bunun yüzde 12'si genel sağlık sigortası, yüzde 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli zaman prim ödememe durumunda sigortalılığın bitmesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 1 yıl içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı bulunmayacak, 12 ay geçmediği müddetçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep ya da ölüm haricinde isteğe bağlı sigortalılık sonuçlanmayacaktır.
İsteğe bağlı sigortalılık;
1 Ekim 2008 itibarıyla ilk kez isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.
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