Ekim ayı 65 yaş aylıkları hesaba ne zaman yatacak? 65 yaş maaşına zam gelecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda 3 ayda bir verilen 65 yaş maaşı, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç ve emeklilik maaşı olmayan kişilere devletin verdiği ödeneklerden birisidir. Şu an her ay düzenli olarak verilen 65 yaş aylığı miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2020 Ekim ayında 65 yaş aylığı alacak olan vatandaşlar, 2020 Ekim ayı 65 aylığı ne zaman hesaba yatar araştırmaya başladı. İşte yaşlılık maaşı alma şartları, başvuru koşulları ve zam bilgileri... 2020 EKİM YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR? 2020 Ekim ayında 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar, Ekim ayı 65 yaş aylığı ne kadar araştırıyor. Yaşlılık aylığını belirleyen etkenler arasında enflasyon oranı da yer alıyor. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM GELECEK Mİ? 65 yaş aylıkları da memur maaşları gibi enflasyondan etkilenir. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli olarak zamlanır. Yılın ilk 6 ayında yapılan zam oranı sonraki 6 ay için de geçerlidir. Yani 65 yaş aylığı için herhangi bir gelişme olmazsa tekrar zam fırsatı ancak 2021 Ocak ayında yapılır. En son 65 yaş aylığı zammı 2020 yılının Temmuz ayı enflasyonu açıklandıktan sonra güncellenmişti. 65 yaş aylığına ne zaman zam gelecek mi merak edenlere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki defa olmak üzere zam geldiğini belirtelim. Durumu olmayan ve muhtaç durumdaki yaşlı vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı önceki yıllarda 3 ayda bir ve çok düşük miktarlarda veriliyordu. Şimdi ise her ay verilmeye başlandı ve verilen ücrette artırıldı. 65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 65 yaş aylığı alma şartlarına uyan kişiler, yaşlılık maaşı alma başvurusu nereden yapılır araştırıyor. Aşağıda belirttiğimiz şartları sağlayan 65 yaş ve üstü kişiler başvuru için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne gitmeleri gerekir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir. Eğer e-Devlet üzerinden giriş yapılacak şifre bilgisi yoksa, kişinin T.C. kimlik numarası bulunan kimliği ile birlikte PTT'ye giderek e-Devlet şifresi alması gerekir. 65 yaş aylığı için başvuru yapan ve olumlu sonuçlanana kişilerin merak ettiği, 65 yaş aylığı nereden çekilir sorusunun cevabı olarak da PTT'den alınabilir. 65 yaş aylığı başvuru sonucu ise SGK'dan da öğrenilebilir.