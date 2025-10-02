FİNANS

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ev sahiplerini de kiracıları da ilgilendiriyor

Ekim ayı kira artış oranı 2025 yılı için milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla takip ediliyor. Gözler TÜİK'in verilerine çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar ev kiralarına yapılacak zam için açıklamalara kilitlendi. Kira zammı hesaplama işlemi belli olan tavan oran ile netleşiyor. Peki, Ekim ayında kira artış oranı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Hande Dağ

Ekim ayı kira artış oranı 2025 ne kadar? Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artış oranlarını merak ediyor. Kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre belirleniyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı da netlik kazanacak. Bu oran, ev sahipleri ve kiracılar için büyük önem taşıyor. Peki, kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı ne zaman belli olacak?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI

Kira artış oranı her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan bir önceki ayın enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Buna göre 12 aylık enflasyon verisi çerçevesinde kiralara yapılacak tavan artış da netleşiyor.

Kira zammında ev sahibi ve kiracı ortak bir karar alabildiği gibi en yüksek oran ise belirlenen kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı oluyor. TÜİK, eylül ayı enflasyon verisini 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklayacak. Buna göre ekim ayı kira artış oranı 2025 de 3 Ekim 2025 Cuma günü belli olacak. Ekim ayı kira artış oranının açıklanmasıyla beraber, kiracılar ve ev sahipleri mevcut kira üzerinden kira zam oranı ile hesaplama yaparak yeni kirayı belirleyebilecek.

Kira artış oranı Kiracı ev sahibi kira zam oranı kira zammı
