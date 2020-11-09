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Ekimde hava yoluyla yaklaşık 8,9 milyon yolcuya hizmet verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki havalimanlarında ekimde hizmet verilen toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde hava yoluyla yaklaşık 8,9 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekimde iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

Ocak-ekim dönemi
Yılın 10 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 249, dış hatlarda 239 bin 835 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 893 bin 359 uçağa hizmet verildi.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 42 milyon 566 bin 243, dış hat yolcu trafiği 28 milyon 28 bin 138 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 414 bin 264 ton, dış hatlarda 1 milyon 551 bin 344 ton olmak üzere toplam 1 milyon 965 bin 608 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplam 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim döneminde 155 bin 296 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde yolcu trafiği ise 19 milyon 990 bin 713'e ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aynı dönemde uçak trafiği sayısı 30 bin 696 oldu. Böylece bu iki havalimanında ocak-ekim döneminde toplam 185 bin 992 uçak trafiği gerçekleşti.

TURİZM MERKEZLERİNDE DURUM

On aylık dönemde turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı yaklaşık 17 milyon oldu.

Bu havalimanlarında, iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplam 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi.

İç hatlarda 80 bin 634, dış hatlarda 60 bin 770 olmak üzere toplam 141 bin 404 uçak trafiği gerçekleşti.

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