Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

Ekmek fiyatına Samsun’da bir yıl aranın ardından 13 Haziran’da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı. 1,25 TL’den satılan 200 gram ekmek, zamla birlikte gramajı 220’ye çıkarılarak 1,50 TL’den satılmaya başlanmıştı. O dönemde Samsun Valiliği’ne atanan Dr. Zülkif Dağlı’nın ilk işi de bu zammı iptal etmek olmuştu. 15 gün önce ise Samsun’da ekmeğe ’artan un fiyatları’ gerekçe gösterilerek yeniden 25 kuruş zam yapıldı. Bu kez gramaj değişmedi, 200 gram ekmek 1,50 TL’den satılmaya başlandı.

'GİDİŞAT FIRINCIYI ZAMMA ZORLUYOR'

Yapılan ekmek zammından kısa süre sonra un fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığını belirten Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, gidişatın fırıncıyı yeni bir zamma zorladığına dikkat çekti. Yiğit, “Biz ekmeğe zam yaptığımızda unun çuvalı 120 TL’ydi. Şu anda unun çuvalı 140-145 TL’ye çıktı. Bu aşamada aldıklarımızı da geri vermiş olduk. 15 gün önce 120 liraya aldığımız çuval bu kadar kısa bir süre 20-25 TL zamlandı. Ben ticaret hayatımda böyle bir evre daha önce hiç yaşamadım. Ne olacağını bilemiyoruz. Devletimiz bunun önünü alamazsa bir takım sıkıntılar doğabilir. Federasyon başkanımız da zaman zaman ‘yılbaşına kadar zam almayacağız’ diyor ama gidişatta fırıncıyı zamma zorluyor. 15 günde hammaddeye yüzde 20 zam yapılırsa bunun önüne nasıl geçeceğiz bilemiyorum. Şu anda her şey muamma” diye konuştu.