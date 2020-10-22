FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ekmeğe zam yaptıktan 15 gün sonra un fiyatının yüzde 20 artarak 120 TL’den 145 TL’ye çıktığını belirterek, “Ticaret hayatımda böyle bir evreye daha önce şahit olmadım” dedi.

Ekmeğe yapılan zamdan sonra un fiyatları yüzde 20 daha arttı

Ekmek fiyatına Samsun’da bir yıl aranın ardından 13 Haziran’da yaklaşık yüzde 9 oranında zam yapılmıştı. 1,25 TL’den satılan 200 gram ekmek, zamla birlikte gramajı 220’ye çıkarılarak 1,50 TL’den satılmaya başlanmıştı. O dönemde Samsun Valiliği’ne atanan Dr. Zülkif Dağlı’nın ilk işi de bu zammı iptal etmek olmuştu. 15 gün önce ise Samsun’da ekmeğe ’artan un fiyatları’ gerekçe gösterilerek yeniden 25 kuruş zam yapıldı. Bu kez gramaj değişmedi, 200 gram ekmek 1,50 TL’den satılmaya başlandı.

'GİDİŞAT FIRINCIYI ZAMMA ZORLUYOR'

Yapılan ekmek zammından kısa süre sonra un fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığını belirten Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, gidişatın fırıncıyı yeni bir zamma zorladığına dikkat çekti. Yiğit, “Biz ekmeğe zam yaptığımızda unun çuvalı 120 TL’ydi. Şu anda unun çuvalı 140-145 TL’ye çıktı. Bu aşamada aldıklarımızı da geri vermiş olduk. 15 gün önce 120 liraya aldığımız çuval bu kadar kısa bir süre 20-25 TL zamlandı. Ben ticaret hayatımda böyle bir evre daha önce hiç yaşamadım. Ne olacağını bilemiyoruz. Devletimiz bunun önünü alamazsa bir takım sıkıntılar doğabilir. Federasyon başkanımız da zaman zaman ‘yılbaşına kadar zam almayacağız’ diyor ama gidişatta fırıncıyı zamma zorluyor. 15 günde hammaddeye yüzde 20 zam yapılırsa bunun önüne nasıl geçeceğiz bilemiyorum. Şu anda her şey muamma” diye konuştu.

'BUĞDAY PİYASASI TAMAMEN RUSYA'NIN KONROLÜNDE'

İptal edilen zam talepleri zamanında unun çuvalının 105 TL olduğunu ifade den Yılmaz Yiğit,

“KDV’nin sıfırlanması konusunda bunun una ne kadar yansıyacağını henüz bilemiyoruz. Zam talebimiz vali bey tarafından geri alındığı o zamanki şartlarda unun çuvalının fiyatı 105 TL idi. 3 ay sonra un 120 TL oldu. Daha sonra 15 günde çuval başına 25 liraya yakın zam geldi. Bunun yegane nedeni de buğday fiyatlarıdır. Buğday piyasası tamamen Rusya’nın kontrolünde. Gıda anlamında her ülkenin bir depolaması var. Aldığımız bilgiler şu anda bunlar” diye konuştu.

Yiğit açıklamasını şöyle tamamladı:

“Türk buğdayı bizim ekmeğimizi yapmak için yeterli gelmiyor. Yurt içindeki buğday yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışının buğdayı da ekmek yapmak için Türkiye’ye geliyor. Bizim buğdayın kalitesinde ve verimindeki düşüklükten de kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Fiyatlar konusunda şu anda bir belirsizlik söz konusu.”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bakan açıkladı! 63 milyon lira yardım yapacağızBakan açıkladı! 63 milyon lira yardım yapacağız
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatlarıKapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Memur olmak isteyenler dikkat!
Memur olmak isteyenler dikkat!
2025 için korkutan tahmin! Tüm iş yerlerinin yarısı...
2025 için korkutan tahmin! Tüm iş yerlerinin yarısı...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümü göze alarak topladıkları kozalakların kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Ölümü göze alıyorlar! Kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bakan Selçuk duyurdu! 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak
Bakan açıkladı! 63 milyon lira yardım yapacağız
Kötü hava balık fiyatlarını 3'e katladı
Tezgaha bakan almadan eve dönüyor
Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi! Okul pansiyon fiyatları ne kadar?
Okulların 2021 pansiyon ücretleri belli oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
TİM Başkanı Gülle: 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak
TİM Başkanı Gülle: 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.