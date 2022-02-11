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Ekmeğe zam geldi: 210 gram ekmek 3 lira oldu

11.02.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TO’nun Şubat ayı Meclis toplantısında yapılan oylamada 1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 14,286 TL olarak belirlendi. Buna göre İTO’ya bağlı fırınlar İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL’ye satacak.

Ekmeğe zam geldi: 210 gram ekmek 3 lira oldu

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı.

Artan maliyetler göz önünde bulundururlarak yapılan zam ile birlikte ekmeğe yüzde 31 seviyesinde zam yapılmış oldu. (İHA)


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