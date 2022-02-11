Ekmeğe zam geldi: 210 gram ekmek 3 lira oldu

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı.

Artan maliyetler göz önünde bulundururlarak yapılan zam ile birlikte ekmeğe yüzde 31 seviyesinde zam yapılmış oldu. (İHA)



