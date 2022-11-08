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Ekmeğe zam iddiaları gündem oldu! Canlı yayında tarih ve fiyat verdi! 'Benim yedi sülalem fırıncı ay sonuna kadar...'

08.11.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını ararken konuyla ilgili Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, aralık ayı öncesinde İstanbul'da satılan ekmeğin fiyatının zamlanarak 7.5 liraya çıkabileceğini söyledi. Kolivar, katıldığı canlı yayında "İstanbul'da fırınlara çekidüzen verilirse o zaman vatandaş ekmeği ucuza yer." ifadelerini kullandı.

Ekmeğe zam iddiaları gündem oldu! Canlı yayında tarih ve fiyat verdi! 'Benim yedi sülalem fırıncı ay sonuna kadar...'

İstanbul'da ekmeğe zam göründü. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının 7.5 liraya çıkabileceğini söyledi.

Kolivar yaptığı açıklamada, "Aybaşını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7.5 liranın altında olmaz. Eğer bize bu elektrik ve doğal gazı vermezlerse ekmeği 7.5 lira yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Kolivar, Habertürk'te katıldığı canlı yayında ise şunları söyledi:

"Önce şu yanlış haberlerden başlayalım. Mayaya bir senede yüzde 40 zam gelmedi. Bir senede mayaya gelen zam yüzde 163. Geçen sene ağustos ayında 210 gram ekmek 2.5 liraydı. Bizim İstanbul'da en büyük sıkıntımız kapasitenin yok oluşu. İstanbul'da 400 tane fırın üretim izni olmadan çalışıyor. Bunun yanında bin tane de ruhsatsız fırın var. Ankara'da her fırın 10-12 bin ekmek yapıyor. Burada da aynı şartlarda aynı ekmek yapılabilir. Biz İstanbul'daki yetkililere kapasitenin maliyeti düşürdüğünü bir türlü anlatamadık.

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Ekmeğin maliyetini un, maya, elektrik olarak düşünürseniz bu yanlıştır. 52 senelik fırıncıyım. Benim 7 sülalem fırıncı. Şunu anlatmak istiyorum. Ankara'nın 6 milyon nüfusu var, 400 tane fırını var hepsi de ruhsatlı. İstanbul'da da fırınlara çekidüzen verilirse o zaman vatandaş ekmeği ucuza yer. Fırıncının en son yapacağı şey ekmeğe zamdır. Çünkü satamıyoruz."

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İstanbul Zam ekmek fiyatları ekmek

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