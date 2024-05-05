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Ekmeğe zam iddiası! Sendika başkanı tarih ve rakam verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 08:02
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Gıdada pek çok ürüne peş peşe zamlar gelirken İstanbul’da ekmek fiyatlarının iki hafta içinde artması bekleniyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar tarih verdi, ekmek fiyatlarının 15 TL'ye çıkabileceğini söyledi.

Ekmeğe zam iddiası! Sendika başkanı tarih ve rakam verdi

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar maliyetlere dikkat çekerek 15 gün sonra ekmek fiyatlarının semtlere göre değişmekle birlikte 15 TL'ye çıkabileceğini öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi.

İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, “Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi” ifadesini kullandı.

İstanbul’da 3.800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.


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Zam ekmek iddia
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