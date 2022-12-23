FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? Yüzde 31,2 artacak!

Ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? Yüzde 31,2 artacak!

23.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber zamlar da gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda verilecek asgari ücretin 8 bin 500 TL olacağını duyurdu. Ekmeğe yapılacak zam iddiaları da araştırılmaya başlandı. Peki ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? Yüzde 31,2 artacak!

Yeni asgari ücret açıklandı. Böylece memur emekli maaş zammı, sosyal yardım ödenekleri maaş zammı, özel sektör çalışanları maaş zammını beklemeye başladı. Bununla birlikte ekmeğin yeni yılda zamlanacağı iddia edildi. Peki ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? İşte detaylar...

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

İstanbul'da yeni yılda ekmek fiyatlarına zam gelebileceği öğrenildi. Son olarak Temmuz’da 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği iddia edildi.

Ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? Yüzde 31,2 artacak!

İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının yeni yıl itibarıyla 5 TL olabileceği konuşuluyor.

Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.

Gündeme gelen zam sonraki 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 yükselecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler!Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler!
Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildiElektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi
Herkesin beklediği asgari ücret belli olduHerkesin beklediği asgari ücret belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zam ekmek

En Çok Okunan Haberler

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Gümüşün performansı 2023'te altını sollayacak

Gümüşün performansı 2023'te altını sollayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.