Ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? Yüzde 31,2 artacak!

Yeni asgari ücret açıklandı. Böylece memur emekli maaş zammı, sosyal yardım ödenekleri maaş zammı, özel sektör çalışanları maaş zammını beklemeye başladı. Bununla birlikte ekmeğin yeni yılda zamlanacağı iddia edildi. Peki ekmeğe zam mı gelecek? Yeni yılda ekmek ne kadar olacak? İşte detaylar...

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

İstanbul'da yeni yılda ekmek fiyatlarına zam gelebileceği öğrenildi. Son olarak Temmuz’da 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği iddia edildi.

İTO'ya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının yeni yıl itibarıyla 5 TL olabileceği konuşuluyor.

Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.

Gündeme gelen zam sonraki 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 yükselecek.



