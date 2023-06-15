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Ekmeğe zam mı geliyor? 340 TL'den 570 TL’ye yükseldi: TMO'dan buğday fiyatı kararı...

15.06.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurdu. Ekmeğe yüzde 30-50 zam bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan sektör yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, "Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz" dedi.

Ekmeğe zam mı geliyor? 340 TL'den 570 TL’ye yükseldi: TMO'dan buğday fiyatı kararı...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

'GELECEK YIL DAHA AZ ÜRETİM...'

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek” dedi.

2023 yılında 210 gram ekmek 5 TL, 240 gram ise 6 TL olarak satılıyor.

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