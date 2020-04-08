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Ekmeklerini evinde yapan vatandaşlar maya satışlarını artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 09:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs endişesiyle evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar, ekmek ihtiyaçlarını evde yaparak gideriyor. Fırınlardan maya ve un alan vatandaşlar ekmeklerini evde yapıyor.

Ekmeklerini evinde yapan vatandaşlar maya satışlarını artırdı

Tüm dünyada etkisini arttırarak sürdüren koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayan vatandaşlar ekmek ihtiyaçlarını da evde gideriyor. Fırınlardan maya ve un alan vatandaşlar evde ekmek yapıyor. Bu durum ise maya satışlarının hiç olmadığı kadar artmasına neden oluyor.

''Eskiden günde 1-2 tane maya satılıyordu, şimdi günde 12 kilo kadar maya satıyoruz''

Maya satışlarıyla ilgili bilgi veren fırıncı esnaf İlyas Perihan, ''Salgın nedeniyle vatandaşlar marketler yerine fırınlardan ekmek almayı tercih ediyor. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar ise maya alarak evlerinde ekmek yapıyorlar. Bizden un ve maya talep ediyorlar. Eskiden günde 1-2 tane maya satılıyordu, şimdi günde 12 kilo kadar maya satıyoruz'' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle herkes tedirgin olduğunu ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını hatırlatan esnaf Eyüp Kanşiray, ''Vatandaş evlerinde ekmek yapıyor. Maya satışlarımız arttı, müşteriler bizden maya talep ediyor. Fırında tedbirlerimizi alıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz, maskelerimizi takıyoruz'' şeklinde konuştu.

Bir diğer fırıncı esnafı Recep Kanşiray ise şöyle konuştu: “Vatandaşlar maya alıp evlerinde ekmek yapmak istiyor. Marketlerde maya kalmayabiliyor. Fırınımıza gelip maya ve un istiyorlar. Un ve maya sıkıntımız yok, yeteri kadar un ve maya var''.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Maya, koronavirüs, ekmek,

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