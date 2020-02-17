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Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır." dedi.

Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "İstanbul'un ekmeği İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Balcı, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır. Ekmeği 75 kuruşa vermek marifet değil. Ürettiğiniz ürünün kalitesini muhafaza etmek lazım. Siz eğer fabrikanızda fırıncı esnafının kullanmadığı yasak olan katkı maddesi kullanıyorsanız, o verilen hizmetten de hayır gelmez. Vatandaşımızın sağlığı açısından daha sağlıklı olan katkısız ekmeği üretmek gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Tarım ve Orman Bakanlığının ekmeğe katkı maddesi konulmasını yasakladığını ifade eden Balcı, kaliteli undan ekmek yapıldığında katkı maddesine ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Balcı, dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda çalışma yapmanın yanlış olmadığını ancak bunun siyaset malzemesine dönüşmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Belediyenin çalışma yapmasına karşı değiliz. Bu hizmet verilecekse fırıncı esnafıyla yapılmalıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fabrikası olmadığı için fırıncı esnafıyla müştereken bu hizmeti yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

'BİNA ALTINDAKİ FIRINLAR SAATLİ BOMBA GİBİ'

Fırın ruhsatı verilirken deprem gerçeğinin unutmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"2010 yılında bina altına fırın ruhsatı verilmesi yönetmelikle yasaklandı. Başta İstanbul olmak üzere bu yönetmeliğin harfiyen uygulanması gerekiyor. Bina altındaki fırınlar bir nevi saatli bomba. Önceki yıllarda kurulan fırınların kontrol edilmesi gerekir. Dolayısıyla belediyenin asli görevini ihmal etmeden yapmaları lazım. Bugün İstanbul'da sadece fırın demiyorum, merdiven altı gıda üreten ne kadar işletme varsa bir gün dahi çalışmasına müsaade edilmemesi lazım."

'EKMEK FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA'

Ekmek fiyatlarına yönelik tartışmalara da değinen Balcı, "Enflasyon oranıyla değerlendirildiğinde ekmeğin kilogram fiyatının 8 liranın üzerinde olması gerekiyor. Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının 6,25 lira ile 7,5 lira arasında seyrettiğini dikkate alırsak, enflasyonun altında bir rakam olduğunu görürüz. Dolayısıyla, bu konudaki hassasiyetimizi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerek federasyon olarak gerekse fırıncı esnafı olarak göstermek zorundayız ve gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı, Kırşehir'de fırın ve market işletmecileri arasındaki rekabetten dolayı 59 kuruşa ekmek satıldığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ekmeğin fiyatından aşağı satılması yasal değil. Ekmeğin bir maliyet unsuru var. Türk Ticaret Kanunu kapsamında hiçbir ürün maliyetinin altında satılamaz. Eğer bu türlü satış yapılıyorsa rekabet amaçlıdır, bunun incelenmesi gerekir. Uzun soluklu olması mümkün değildir. Çünkü ekmeğin girdilerindeki maliyet bellidir. Siz 59 kuruşa satmaya kalkarsanız, bu sağlıklı ve uzun olmaz. Eğer çok ısrarcı olursanız ekmeğin kalitesini yok edersiniz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
ekmek, zam, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,

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