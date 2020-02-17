Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "İstanbul'un ekmeği İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" paylaşımında bulunduğunu hatırlatan Balcı, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır. Ekmeği 75 kuruşa vermek marifet değil. Ürettiğiniz ürünün kalitesini muhafaza etmek lazım. Siz eğer fabrikanızda fırıncı esnafının kullanmadığı yasak olan katkı maddesi kullanıyorsanız, o verilen hizmetten de hayır gelmez. Vatandaşımızın sağlığı açısından daha sağlıklı olan katkısız ekmeği üretmek gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Tarım ve Orman Bakanlığının ekmeğe katkı maddesi konulmasını yasakladığını ifade eden Balcı, kaliteli undan ekmek yapıldığında katkı maddesine ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Balcı, dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini konusunda çalışma yapmanın yanlış olmadığını ancak bunun siyaset malzemesine dönüşmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Belediyenin çalışma yapmasına karşı değiliz. Bu hizmet verilecekse fırıncı esnafıyla yapılmalıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fabrikası olmadığı için fırıncı esnafıyla müştereken bu hizmeti yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.