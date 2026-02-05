FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ekonomi Konusunda Ne Kadar Uzmansın?

Ekonomi kanallarına çıkıp grafik yorumlamıyor olabilirsin ama asıl ekonomi market kasasında, kredi kartı ekstresinde ve ayın sonunu getirme mücadelesinde dönüyor! Peki senin parayla ilişkin nasıl? Cüzdanınla barışık mısın yoksa birbirinize küs müsünüz? Harcama alışkanlıklarına ve günlük reflekslerine bakıp senin gerçek finansal uzmanlığını şıp diye çıkarıyoruz.

Ekonomi Konusunda Ne Kadar Uzmansın?

Uzmanlığını test edelim!

1/8

Telefonunun ana ekranında en çok yer kaplayan o uygulama klasörü hangisi?

Telefonunun ana ekranında en çok yer kaplayan o uygulama klasörü hangisi?
Sepetim hiç boş kalmadığı için alışveriş kategorisi.
Mobil bankacılık uygulamaları. Hiç şaşmaz.
Sanal market uygulamaları.
Döviz ve kripto uygulamaları.
2/8

Şu an cüzdanını ya da çantanı açsak içinden çıkması en muhtemel şey nedir?

Şu an cüzdanını ya da çantanı açsak içinden çıkması en muhtemel şey nedir?
Tomarla fiş, fatura ve ne işe yaradığını bilmediğim kartvizitler.
Nakit para.
Kredi ve banka kartları.
Çanta/Cüzdan taşımıyorum. Her şey telefonda.
3/8

Gardırobundaki kıyafetlerin genel durumunu kısaca özetler misin?

Gardırobundaki kıyafetlerin genel durumunu kısaca özetler misin?
Etiketi üzerinde duran kıyafetlerim var, bir gün giyerim elbet.
Az ama öz kıyafetim var.
Askılarda kıyafetler uzun süre kalmıyor...
İndirimde bulduklarım var hep.
4/8

Senin için "lüks" kelimesinin karşılığı nedir diye sorsak?

Senin için "lüks" kelimesinin karşılığı nedir diye sorsak?
Ay sonunu düşünmeden harcama yapabilmek.
Sepetinde ürün bekletmemek.
Kendi evinin sahibi olmak.
Her şeyin son modelini hemen alabilmek.
Sevdiklerinle beraber mutlu bir yaşam sürmek.
5/8

Kalabalık bir arkadaş grubuyla dışarıda eğlenirken hesap geldi diyelim. Seni ne yaparken görürüz?

Kalabalık bir arkadaş grubuyla dışarıda eğlenirken hesap geldi diyelim. Seni ne yaparken görürüz?
Hesabı genelde ben öderim.
Hesabı kaç kişiysek ona bölerim genelde.
Kendi payımı öderim. Kalanlara karışmam.
Bana düşeni öderim ama eksik olursa ben tamamlarım.
6/8

Soruları farklılaştıralım: Yatırım araçlarını kullanıyor musun?

EVET
HAYIR
7/8

Acil durum fonu oluşturdun mu?

Oluşturdum elbette.
Şu borçlarım bir bitsin... Benden iyisi yok!
Kısmet olursa seneye.
8/8

Son olarak şunu soralım: En son ne zaman birinden borç para aldın?

Geçen sene.
Birkaç hafta önce.
Geçtiğimiz günlerde.
Hiç hatırlamıyorum.
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.