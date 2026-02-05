Ekonomi Konusunda Ne Kadar Uzmansın?

Uzmanlığını test edelim!

1/8 Telefonunun ana ekranında en çok yer kaplayan o uygulama klasörü hangisi? Sepetim hiç boş kalmadığı için alışveriş kategorisi. Mobil bankacılık uygulamaları. Hiç şaşmaz. Sanal market uygulamaları. Döviz ve kripto uygulamaları.

2/8 Şu an cüzdanını ya da çantanı açsak içinden çıkması en muhtemel şey nedir? Tomarla fiş, fatura ve ne işe yaradığını bilmediğim kartvizitler. Nakit para. Kredi ve banka kartları. Çanta/Cüzdan taşımıyorum. Her şey telefonda.

3/8 Gardırobundaki kıyafetlerin genel durumunu kısaca özetler misin? Etiketi üzerinde duran kıyafetlerim var, bir gün giyerim elbet. Az ama öz kıyafetim var. Askılarda kıyafetler uzun süre kalmıyor... İndirimde bulduklarım var hep.

4/8 Senin için "lüks" kelimesinin karşılığı nedir diye sorsak? Ay sonunu düşünmeden harcama yapabilmek. Sepetinde ürün bekletmemek. Kendi evinin sahibi olmak. Her şeyin son modelini hemen alabilmek. Sevdiklerinle beraber mutlu bir yaşam sürmek.

5/8 Kalabalık bir arkadaş grubuyla dışarıda eğlenirken hesap geldi diyelim. Seni ne yaparken görürüz? Hesabı genelde ben öderim. Hesabı kaç kişiysek ona bölerim genelde. Kendi payımı öderim. Kalanlara karışmam. Bana düşeni öderim ama eksik olursa ben tamamlarım.

6/8 Soruları farklılaştıralım: Yatırım araçlarını kullanıyor musun? EVET HAYIR

7/8 Acil durum fonu oluşturdun mu? Oluşturdum elbette. Şu borçlarım bir bitsin... Benden iyisi yok! Kısmet olursa seneye.