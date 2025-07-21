FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği toplantıda, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla genç nüfusun tarıma yönlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İmkanı olanlar deniyor' Ev sahibi olmak isteyenler dikkat 'Fiyatları yukarı çekecek''İmkanı olanlar deniyor' Ev sahibi olmak isteyenler dikkat 'Fiyatları yukarı çekecek'
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 7 bin TL olacakMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 7 bin TL olacak

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Türküsev'in 'Geri zekalı' yakıştırması çok tepki çekmişti!

Türküsev'in 'Geri zekalı' yakıştırması çok tepki çekmişti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.