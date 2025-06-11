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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'kira' açıklaması! 'Yavaşlamanın sürmesi bekleniyor'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, enflasyonla mücadelede talep yönlü politikalarla birlikte arz yönlü politikaların da uygulandığı, konut, gıda ve enerji gibi alanlarda yapısal adımların atıldığı bildirildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesinin beklendiği belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'kira' açıklaması! 'Yavaşlamanın sürmesi bekleniyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki EKK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, küresel ticarette korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirme açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.

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"KİRA ENFLASYONUNDAKİ YAVAŞLAMANIN SÜRMESİ BEKLENMEKTE"

"Yaklaşık iki yıldır uyguladığımız ekonomi programının kazanımları sayesinde makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizmi artmıştır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, temel öncelik olan enflasyonla mücadelede önemli ilerleme katedildiği bildirildi.

2024 yılının haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiği, yıllık enflasyonun son bir yılda 40 puan azalarak mayıs ayında yüzde 35,4'e gerilediğinin anımsatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonla mücadelede talep yönlü politikalarla birlikte arz yönlü politikalar da uygulanmakta, konut, gıda ve enerji gibi alanlarda yapısal adımlar atılmaktadır. Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli olarak azalan kira enflasyonu halen istenilen seviyede değildir. Bu kapsamda konut arzını artırmak, konut stokundaki deprem kaynaklı kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar hayata geçirilmektedir. Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir."

"REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK POLİTİKALAR VE TEDBİR ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ"

Açıklamada, küresel riskler ve jeopolitik gelişmelerin, enerjide arz güvenliğinin stratejik önemini daha da artırdığı, bu doğrultuda, enerji arz güvenliğini ve verimliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini güçlendirmek ile yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

EKK toplantısında ele alınan temel konulara ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılığın ekonomimize etkilerini azaltmak, dijital ve yeşil dönüşüm, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve bölgesel ticaret eğilimlerinden oluşan fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak politikalar ve tedbir önerileri görüşülmüştür. Cari açıkta önemli paya sahip olan enerjide genel durum değerlendirilerek, dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini artıracak politikalar ele alınmıştır. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler ile konut arzını artırmaya yönelik atılacak adımlar ve izlenecek politikalar değerlendirilmiştir. İş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam bürolarının mevcut durumu gözden geçirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşülmüştür."

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geçen günlerde hayata geçirilen yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile katma değerli yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik seçici, odaklı ve etkin desteklerin artırılarak devam ettirildiğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmek için koordinasyon içinde gerekli tüm adımların atıldığı ifade edildi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kira Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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