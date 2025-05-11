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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama! 'Mali disiplinden taviz yok'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda 'mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama! 'Mali disiplinden taviz yok'
Begüm Özkaynak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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'DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TÜRKİYE OLDUKÇA AVANTAJLI BİR KONUMDADIR'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaptığı açıklamada, "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır." dedi.

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'MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDEN, ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Açıklamanın devamında, "Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(DHA-AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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