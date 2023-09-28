Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ HAMLE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, finans teması çerçevesinde; yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

