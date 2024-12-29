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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! İşte ele alınan konular...

29.12.2024 22:06
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! İşte ele alınan konular...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Şanlıurfa'da önemli ekonomik başlıkları ele aldı. Toplantıya, bakanlar ve AK Parti yetkilileri katıldı.

Suriye'deki son gelişmelerin Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki olası etkileri değerlendirildi.

İşte EKK'de ele alınan başlıklar şu şekilde;

  • Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır.

  • Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır.

  • Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılması ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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