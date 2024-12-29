Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! İşte ele alınan konular...

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır.

Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır.