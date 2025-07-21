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Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından, Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunun, güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik iş gücü, stratejik coğrafi konumu ve istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, EKK toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel belirsizliklerin ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde, odağına fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve kalıcı refah artışını alan program sayesinde ekonominin temellerinin güçlendiği ve dayanıklılığının arttığının altı çizildi.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ekonomik dengelenmenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının uyumuna özel vurgu yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu çerçevede, harcamalarda etkinliği ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanlarında atılacak somut adımlar belirlenmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda sanayi politikalarının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer aldığı belirtilerek, "Bu hedeflerin kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için afetlere hazırlık, enflasyonla mücadele, mali disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık hizmetleri ile iş gücü piyasası, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliğinin giderek artan olumsuz etkileri, yaşanan doğal afetler ve tedarik zincirindeki aksaklıkların, tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım politikaları, gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi açısından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, kırsal kalkınmayı desteklemek, gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimde yer almalarını sağlamak amacıyla uygun faizli kredi, destek, hibe ve girişimcilik programları uygulanmaktadır. Ayrıca gençlerin tarım sektörüne yönlendirilmesi için mesleki eğitim programları ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilmektedir. Böylece tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve teknoloji kullanımının artırılması hedeflenmektedir."

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ ARTIRACAK POLİTİKALARI UYGULAMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin ilgili kurumların işbirliğiyle kesintisiz olarak devam ettiği ifade edilerek, piyasa denetimleriyle ürünlerin yasal düzenlemelere uygunluğunun kontrol edildiği, vatandaşların güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşmasının sağlandığı bildirildi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ihracat potansiyelinin artırıldığı, böylece Türkiye markasının küresel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla belirlenen ve bir takvim çerçevesinde yürütülen OVP'deki (2025-2027) yapısal tedbirlerin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirilmiştir."

Toplantıda, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerindeki mevcut durumla uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, bu alandaki etkinliğin artırılması için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin Kurul üyeleriyle paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücümüzü ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik iş gücü, stratejik coğrafi konumu ve istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde ülkemizin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesi kullanıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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