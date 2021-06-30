FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Varlık Barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı

Son Dakika: Varlık Barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı

30.06.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün mesai bitimi sona erecek Varlık Barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

Son Dakika: Varlık Barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, gelir vergisi kanunun Varlık Barışı uygulaması hükümlerini içeren geçici 93. maddesinin 1., 2. ve 5. fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatıldı.

Söz konusu hükümler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan tanıyor.

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son günAraç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçtiTarihi gün: Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti
PARTNERÇağla Şıkel'in plaj sporuÇağla Şıkel'in plaj sporu
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 6 ay süresi var...Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 6 ay süresi var...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Binance'a yasaklar gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Türkiye'nin 40 tünelle ulaşılabilen tek ilçesi!

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Emekliler için çarpıcı ikramiye ve maaş talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.