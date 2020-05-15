FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu

Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Nisan ayında ekonomide en çok dolar kuru ve altındaki yükseliş konuşulurken, FED’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası gittiği faiz indirimi de gündemde geniş yer buldu.

Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, ay boyunca koronavirüs salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren Dolar kuru en çok konuşulurken, güvenli liman arayanların en büyük yatırım araçlarından biri olan altındaki yükselişler de medya gündeminde yerini aldı.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Dünya ekonomisini etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda belirsizlik devam etti. Nisan ayına 6,70 seviyesinde başlayan Dolar kuru, ay boyunca yukarı yönlü bir ivme kaydetti. Salgın endişeleriyle baskı altında olan Dolar, 7 TL seviyesine dayandı. Öte yandan Euro kuru ise 7,6 TL'yi görürken, Sterlin kuru ise 8,71 TL'ye kadar yükseldi. Nisan ayını 6,98 seviyesinde kapatan Dolar kuru ay boyunca 142 bin 159 habere konu oldu.

ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam etmesi ve konuya ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarının da yukarı yönlü ivme kazanmasına sebep oldu. Nisan ayına 342 TL’den işlem görerek başlayan gram altın, Koronavirüs gelişmeleri sonrası ülkelerin atmış oldukları ekonomik adımlar ve Suudi Arabistan, Rusya, ABD ve OPEC petrol kararlarına göre ay boyunca ufak düşüşler yaşasa da yukarı yönlü bir ivme seyretti. Yatırımcıların, güvenli liman olarak tercih ettiği altın, Nisan ayını 378 TL seviyesinde kapatarak ay boyunca 46 bin 69 haberde konuşuldu.
FED indirimi yeniden gündemdeydi

FED İNDİRİMİ YENİDEN GÜNDEMDEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da salgın sürecinde ikinci toplantısını Nisan ayında gerçekleştirdi. İlk PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti. Böylece politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti. Nisan ayında yapılan toplantının ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekildi. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar yukarı yönlü hareket başladı. 6,97 seviyelerinde başlayan ve faiz kararına kadar sakin seyreden dolar kuru, beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 7 TL'yi gördü. Merkez Bankası ay boyunca 40 bin 782 habere yansırken, faiz ise 53 bin 548 haberde konuşuldu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Talep patlaması yaşanıyorTalep patlaması yaşanıyor
Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

O bölgede fiyatlar yüzde 20 arttı

O bölgede fiyatlar yüzde 20 arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

10 bin TL destek kredisi alabilirsiniz

10 bin TL destek kredisi alabilirsiniz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakandan otobüs biletlerindeki tavan fiyatlara ilişkin açıklama

Bakandan otobüs biletlerindeki tavan fiyatlara ilişkin açıklama

Swap ve swap anlaşması nedir? Swap anlaşması ne işe yarar?

Swap ve swap anlaşması nedir?

Benzin ve motorine zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Bakan müjdeyi verdi! Filyos Projesi yıl sonunda hayata geçiyor

İkinci Abdülhamid döneminde planlanmıştı

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

BDDK'dan 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza

BDDK'dan 15 bankaya para cezası

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.