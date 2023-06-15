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  4. Ekonomide gözler onlara çevrildi! Erdoğan'ın gündem yaratan 'faiz' mesajından sonra Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak 'Merkez Bankası' sözleri

Ekonomide gözler onlara çevrildi! Erdoğan'ın gündem yaratan 'faiz' mesajından sonra Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak 'Merkez Bankası' sözleri

15.06.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminde büyük değişikliğe gitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilirken Erdoğan yurt dışı ziyaretleri dönüşü yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı da Şimşek'in önerdiğini söylemişti. Erdoğan'ın dün ayrıca faiz politikasıyla ilgili "Ben aynı yerdeyim" mesajı gündem yaratmıştı. Dün 8 saat süren kabine toplantısının ardından Bakan Şimşek, Merkez Bankası ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Ekonomide gözler onlara çevrildi! Erdoğan'ın gündem yaratan 'faiz' mesajından sonra Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak 'Merkez Bankası' sözleri

Faiz politikasında seçim sonrası değişiklik olacak mı? Bakan Şimşek görevi devralırken yaptığı açıklamada "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözleriyle gündem yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından faiz politikasında kendi duruşunun değişmediğinin altını çizerken Bakan Şimşek ve Merkez Bankası mesajları da dikkat çekti.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEN AYNIYIM, ŞİMŞEK'İN ATACAĞI ADIMLARINI KABULLENDİK

Erdoğan, "Bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım" ifadelerini kullanmış, sözlerine "Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" diyerek devam etmişti. Bu sözler gündemdeyken Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak bir açıklama geldi.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'MERKEZ BANKASI' MESAJI

Dün ikinci toplantısını gerçekleştiren yeni Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların sunum yaptığını bildirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantının ardından A Haber'e yaptığı açıklamada "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez Bankası kendi işini yapacak" diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BU YILI ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILIN HEDEFLERİYLE GÜNCELLEYECEĞİZ

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Program'a yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan faiz Merkez Bankası

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