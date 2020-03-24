FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşyerleri için kira düzenlemesi

Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşyerleri için kira düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

Ekonomik destek paketi Meclis'te... AK Parti'nin hazırladığı 20 maddelik tedbir listesine göre 4 ay iş yerleri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.

Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşyerleri için kira düzenlemesi

AK Parti, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı.

20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

143 bin işletmeden 29 bin civarında olanı hazine malı kapsamında bulunuyordu. Daha önce de kira konusunda hazine malı için karar açıklanmıştı.

Alınan karar ile birlikte de 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak kararı alındı.

İşte torba tasarıya eklenecek diğer maddeler,

  • Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

  • Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

  • Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020’ye ertelenecek

  • En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

  • Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

  • Sicil affı da torba tasarıya eklenecek

(NTV)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis, kira, iş yeri,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

2008 öncesi SGK girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte şartlar

2008 öncesi SGK girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte şartlar

Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor! Devlet aylık 672 TL veriyor

Yaşlıların birçoğu bunu bilmiyor!

Eximbank'tan ihracatçılara destek paketi

Eximbank'tan ihracatçılara destek paketi

SGK'dan kadınlara müjde! Kadınlar bu yöntemle 6 yıl erken emekli oluyor

Kadınlar bu yöntemle 6 yıl erken emekli oluyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.