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Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının yarattığı endişelerle Nisan ayında en düşük seviyeye gerileyen ekonomik güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.

Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken Haziran ayında yüzde 19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi.

TÜİK ekonomik güven endeksindeki artışın tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığını açıkladı.

TÜİK'in internet sitesinde yapılan açıklamada, tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksinin yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksinin yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldığı belirtildi.

Nisan'da dip yaptı

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle Nisan'da keskin bir şekilde gerileyerek 51,3 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

DW / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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