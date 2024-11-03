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Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu! Binlerce kişiyi işten çıkaracak... Otomotiv sektöründeki kriz Bosch'u da etkiledi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.11.2024 10:54
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Dünyada devam eden ekonomik krizler dev firmaları da vurmaya başladı. Almanya'da otomotiv sektörü ile beraber başlayan bu dalga beyaz eşyada bir marka olan Bosch firmasını da etkiledi. 7 bin iş pozisyonunu tekrar gözden geçirmeye karar veren dev firma bunun nedenini otomotiv endüstrisindeki kriz ve ekonomik daralma olarak gösterdi.

Ekonomik kriz dev beyaz eşya firmasını da vurdu! Binlerce kişiyi işten çıkaracak... Otomotiv sektöründeki kriz Bosch'u da etkiledi!

Ekonomi krizleri dünyada yaşanıyorken dev firmalar da ekonomik daralmalardan etkilenmeye devam ediyor. Birçok firmanın iflas bayrağını çektiği, konkordato ilan ettiği bu dönemde beyaz eşyada önde gelen markalardan olan Bosch'tan üzücü bir haber geldi. Almanya’nın köklü teknoloji şirketi Bosch, otomobil endüstrisindeki kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle Almanya’daki 7000 kişilik işten çıkarma planını yeniden gündemine aldı.

Artı49'un haberine göre, Bosch, otomotiv tedarik sektörü ve mobilite alanındaki ekonomik daralma nedeniyle zorlanıyor. Bosch CEO’su Stefan Hartung, 2024'te hedeflenen ekonomik başarıya ulaşamayacaklarını belirterek, ek işten çıkarma ihtimalinin gündemde olduğunu aktardı. 2023 yılında 92 milyar Euro gelir elde eden Bosch, 2024'te bu rakamın altında kalacağını tahmin ediyor.

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BOSCH İÇİN KÖTÜ GÜNLER

CEO Hartung, Almanya hükümetine ekonomik destek için çağrıda bulunarak, "“Koalisyon çatışmalarına son verip sanayiyi güçlendirecek adımları hızla atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Hartung ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un duyurduğu “Sanayi Paktı”nın ancak tarafların politik farklılıkları bir kenara bırakması durumunda başarılı olabileceğini de aktardı.

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ÇALIŞANLAR EYLEM YAPMIŞTI

Bosch, Almanya'daki çalışanlarının çalışma saatlerinde de düzenleme yapmayı planlıyor. Buna göre 40 saatten 35 saate indirmeyi planladığı bu düzenlemede, çalışanalr mart ayında geniş çaplı protestolar düzenledi. Şirket, işten çıkarmaları azaltmak için bazı bölgelerde bu planları hafifletmiş olsa da, işten çıkarma ve tasarruf önlemleri özellikle otomotiv tedarik ve ev aletleri gibi alanlarda devam ediyor.

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İŞTEN ÇIKARMALAR PLANLANIRKEN BOSCH'UN HEDEFİ GENİŞLEMEK

Bosch, işten çıkarmalar devam ederken, ısı pompası ve iklimlendirme sistemleri alanında genişleme planları yapıyor. Bu kapsamda, Johnson Controls’un ısıtma, havalandırma ve klima çözümlerini satın almayı ve Hitachi ile ortak bir girişime katılmayı planlıyor. Toplam 8 milyar dolar olan bu satın alma işlemi, şirketin en büyük satın alımı olarak dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
bosch Almanya
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