Ekonomik Veriler Sandığa Nasıl Yansır?

Her fırsatta tarihi ekonomik büyümeler kaydedildiğini, işsizliğin rekor derecelere düşürüldüğünü, milyonlarca Amerikalı’nın yoksulluktan kurtulduğunu ve yeniden seçilirse bunu devam ettireceğini söylüyordu.

Makroekonomi uzmanı Tunç Dayıoğlu, salgının Amerikan ekonomisine etkilerini şu sözlerle değerlendiriyor:

“Aralık sonu, Ocak başı itibariyle baktığımız zaman Amerika'da borsa en yüksek seviyelerinde, işsizlik en düşük seviyelerinde seyrediyordu fakat ondan sonra hızlı yayılan Corona virüsü, özellikle önce şehirlerde, New York City gibi şehirlerde ciddi şekilde yayılan Corona virüsü şu an Amerika’nın hemen hemen bütün eyaletlerinde ciddi şekilde artışını sürdürmeye devam ediyor. Bu da tabii beraberinde ekonomik kısıtlamaları, ekonomideki yavaşlamayı getiriyor ki bunu da şöyle özetleyebiliriz; IMF’nin açıkladığı en son beklentilere göre Amerika'nın 2020 senesi içinde yüze 4.3 oranında ufalması bekleniyor ki, bu, Amerika'nın 2008'den beri yaşamış olduğu en büyük ekonomik daralma. Ve tabii ki tam seçim senesi öncesinde gerçekleşen böyle bir ekonomik daralmanın o an Başkan olan aday açısından son derece negatif bir durum olduğu ve ibreyi de Demokrat aday olan Biden'den doğru çevirdiğini söylemek mümkün.”