Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu

Ekonomi dünyasının tanınan ismi Nazlı Sarp'tan 2 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.

BAKIRKÖY'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in özel haberine göre, Sarp'ın Bakırköy’deki evine gelen polis ekipleri, ünlü ekonomistin cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sarp’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



EKONOMİ CAMİASI YASTA

Akademik kariyeri, televizyon yorumculuğu ve ekonomi analizleriyle tanınan Nazlı Sarp’ın ani vefatı, ekonomi ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır