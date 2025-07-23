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Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu

Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Yakınlarının Nazlı Sarp’a 2 gündür ulaşamayıp polise başvurduğu öğrenildi. Savcılık Nazlı Sarp’ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdiği belirtildi.

Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu

Ekonomi dünyasının tanınan ismi Nazlı Sarp'tan 2 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.

BAKIRKÖY'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in özel haberine göre, Sarp'ın Bakırköy’deki evine gelen polis ekipleri, ünlü ekonomistin cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sarp’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul daki evinde ölü bulundu 1

EKONOMİ CAMİASI YASTA

Akademik kariyeri, televizyon yorumculuğu ve ekonomi analizleriyle tanınan Nazlı Sarp’ın ani vefatı, ekonomi ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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