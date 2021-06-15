FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomist Şatıroğlu: Gram altın henüz yükseliş kanalına dönmedi!

Ekonomist Şatıroğlu: Gram altın henüz yükseliş kanalına dönmedi!

15.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasında gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararında. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı da kayıpla kapatmıştı. Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altındaki desteklerin çalıştığını fakat henüz yükselişe geçmediğini belirtti.

Yatırımcıların enflasyon ve Fed’in para politikasına odaklanması altın fiyatlarını baskılamasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olarak yorumlanan 'altın kesişim'e doğru ilerliyor.

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,47’ye kadar tırmanmasıyla 507 TL civarında işlem görüyor.

"GRAM ALTIN HENÜZ YÜKSELİŞ KANALINA DÖNMEDİ"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altında desteklerin çalıştığını fakat yükseliş kanalına henüz dönemediğini belirten Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Altın her şeye rağmen 1861 desteğinin altında kapanış yapmadı ve bu destek çalıştı. Düzeltme süreci bitti demek için erken. Fed öncesi ve sonrasında piyasalarda çok dalgalanmalar olabiliyor. Bunları normal olarak görmek lazım.

Gram altında da desteklerin çalıştığını ancak henüz yükseliş kanalına dönülmediğini görüyoruz. Dolar kurunun yardımıyla tekrar yükseliş güçlenebilir ve yükselen kanala dönülebilir. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor.

E36AdYQX0AAN0BE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
TÜİK açıkladı: En yüksek gelirlinin payı arttıTÜİK açıkladı: En yüksek gelirlinin payı arttı
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

'Mavi yemiş' ekti! Yıllık 100 bin TL kazanıyor

'Mavi yemiş' ekti! Yıllık 100 bin TL kazanıyor

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

Fiyatı 50 milyon dolara kadar çıkabiliyor!

Fiyatı 50 milyon dolara kadar çıkabiliyor!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.