Ekonomist Şatıroğlu: Gram altın henüz yükseliş kanalına dönmedi!

Yatırımcıların enflasyon ve Fed’in para politikasına odaklanması altın fiyatlarını baskılamasına rağmen, altın genelde yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olarak yorumlanan 'altın kesişim'e doğru ilerliyor.

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL’nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 8,47’ye kadar tırmanmasıyla 507 TL civarında işlem görüyor.

"GRAM ALTIN HENÜZ YÜKSELİŞ KANALINA DÖNMEDİ"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altında desteklerin çalıştığını fakat yükseliş kanalına henüz dönemediğini belirten Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Altın her şeye rağmen 1861 desteğinin altında kapanış yapmadı ve bu destek çalıştı. Düzeltme süreci bitti demek için erken. Fed öncesi ve sonrasında piyasalarda çok dalgalanmalar olabiliyor. Bunları normal olarak görmek lazım.

Gram altında da desteklerin çalıştığını ancak henüz yükseliş kanalına dönülmediğini görüyoruz. Dolar kurunun yardımıyla tekrar yükseliş güçlenebilir ve yükselen kanala dönülebilir. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor.





