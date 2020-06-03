Ekonomistler, enflasyon verisini değerlendirdi

Gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti:

Bürümcekçi, giyim fiyatlarının mevsimlik artışının ise yüzde 6,85 ile geçen yılın üzerinde olmasının da yıllık enflasyonu yukarı çektiğini söyledi.

Kura hassas bazı gruplarda (mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, araç satın alımı, görsel-işitsel sistemler vb) fiyat artışlarının gözlendiğini ifade eden Bürümcekçi, mayıs ayında enerji grubunda yüzde 2,1 ile geçen yılın üzerinde artış izlendiğini bildirdi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşmesinde, akaryakıt fiyatlarındaki artışla yükselen ulaştırma harcamaları grubunun etkili olduğunu belirtti.

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 arttı ve yıllık enflasyon 0,45 puanlık yükselişle yüzde 11,39 oldu. Ekonomistler, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen enflasyonun yaz aylarından itibaren tekrar düşüşe geçeceğini tahmin ediyor.

"Kısa vadede, petrol ve emtia fiyatlarının toparlanmasının olumsuz yansımaları görülürken, son dönemdeki geri çekilmeye rağmen yılbaşından bu yana kur sepeti değişiminin yüzde 14 civarında seyretmesi enflasyonu yukarı yönde etkileyen bu faktörün güçlenmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, iç talebin salgın nedeniyle belirgin yavaşlaması ve düşüşe direnç gösteren hizmetler fiyatlarının sektörün durma noktasına gelmesi nedeniyle toplam talep koşullarının enflasyonist baskıyı azaltabileceği söylenebilir.

Belirgin boyuttaki parasal genişlemenin enflasyonist etkisi ise kısa vadeden çok arz koşullarının normale dönmesiyle ikinci yarıda gözlenmesi beklenebilir. Dolayısıyla TL değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun temmuz ayından itibaren geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu lehte baz etkisi nedeniyle kademeli gerilemesine devam ederek yılı yüzde 10-10,5 aralığında bitirmesi olası duruyor."

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın son dokuz toplantısında yaptığı üst üste indirimlerle 1 hafta vadeli repo faizini toplam 1575 baz puan düşüşle yüzde 8,25 seviyesine çektiğini hatırlattı.