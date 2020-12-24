FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2020 17:36 | Son Güncelleme

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentisin üzerindeki faiz artışının enflasyonla mücadele konusunda kararlılığına işaret ettiğini, kararın Türk lirası varlıklar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 200 baz puanla piyasa beklentisi olan 150 baz puanın üzerinde artırıldı. Ekonomistler, sıkı duruşun sürdürülmesinin risk priminin düşmesi, fiyat istikrarı ve yabancı algısı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın TL'nin istikrarı ve enflasyonla mücadele konusunda doğru bir adım attığını belirtti.

Bankanın TL'nin istikrarı ve enflasyonla mücadele konusunda kararlılığını devam ettirme sinyali verdiğini söyleyen Aslanoğlu, "Bu süreç ekonomi ve ekonomi dışı diğer reformlarla desteklenebilirse başarı şansı artar görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

'PİYASA-MERKEZ BANKASI BEKLENTİ FARKLILAŞMASI DAHA YAKINLAŞMA EĞİLİMİNE GİRDİ'

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu da piyasa beklentisinin biraz üzerindeki bu faiz artışı ve tutanaklardaki söylemin piyasa beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu söyledi.

24 Ekim'de ayrışan piyasa-Merkez Bankası beklenti farklılaşmasının daha yakınlaşma eğilimine girdiğinin altını çizen Saltoğlu, "Bundan sonra faiz artış olasılığı önemli oranda azalmakla birlikte enflasyonun ve kurun seviyesi ve geleceği önemli. Burada önemli olan yavaşlayacak ticari aktiviteyle zarar görecek dar gelirli kesimin banka kredisi ve benzeri dışında doğrudan gelir desteğiyle korunması. Ayrıca, kaybolan TCMB kredibilitesini tekrar tesis etmek için öngörülebilirliği korumak oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

'TCMB'NİN İTİBAR VE GÜVEN KAZANMA YOLUNDAKİ BU ADIM TAKDİRE ŞAYAN'

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, geçen hafta 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısında TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, sıkılaştırmanın devam edeceği yönünde gerçekleştirdiği sözlü yönlendirmenin, fiili olarak uygulandığını söyledi.

TCMB'nin doğru bir karar verdiğini ve enflasyonu düşürmeye kararlı olduğunun sinyalini piyasalara güçlü olarak hissettirdiğini belirten Arzova, "TCMB'nin itibar ve güven kazanma yolundaki bu adımı takdire şayan." dedi.

Arzova, şunları kaydetti:

"Para Politikası Kurulu metninde 'Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır.' ifadelerini kullanılmasından iç talebin mevcut durumundan memnun olunmadığını anlıyoruz. Bu da sıkılaştırma için önemli bir gerekçe. Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya yönelik bu tavrı devam ettikçe güven geri gelecek, Türkiye'nin risk primi düşecek ve kurda kalıcı ve istikrarlı bir düzey sağlandığında ters dolarizasyon da gelecektir. Biraz sabır gerekli."

'ORTALAMA REEL FAİZ YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ AÇISINDA GEREKLİ OLAN ŞARTLARI SAĞLADIĞIMIZI YANSITIYORUZ'

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise politika faizinin 200 baz puan ile medyan beklentinin üzerinde bir artışla yüzde 17 seviyesine çıkarıldığını söyledi.

TCMB'nin politika faizini beklentilerin üst sınırında yükseltme kararının TL açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "TCMB belirgin faiz artışına gitme gerekçesini beklentilerin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi olarak gösterdi." dedi.

Bürümcekçi, faiz koridoru genişliğinin korunduğunu, parasal duruşun sıkılığının daha fazla artabileceğine yönelik sinyal verilmediğini dile getirdi.

Haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 17'ye yükselmesinin beklenebileceğini kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, APİ ortalama fonlama maliyetinin önceki yüzde 15 seviyesinden yüzde 17’ye doğru bir yükseliş göstermesi ve gecelik repo faizlerinin de bu seviye civarında oluşması beklenebilir. Karar öncesi gerçekleşen politika reel faizi yüzde 0,9 ve beklenen reel faizi yüzde 3,8 seviyesinde iken, karar sonrası söz konusu oranlar yüzde 2,6 ve yüzde 5,6 seviyesine yükselmiş bulunmakta. Dolayısıyla benzer gelişmekte olan ülkeler için beklenen enflasyona göre hesaplanan ve son durumda yüzde 0,5 civarı olan ortalama reel faizin belirgin üzerine çıkmamız, yabancı yatırımcı girişi açısından gerekli olan şartları sağladığımızı yansıtıyor. Nitekim, son haftalarda portföy ve swap girişlerinin süreklilik kazandığını izlemekteyiz.
Buna karşılık, hanehalkı dolarizasyonunu tersine çevirecek dengeyi henüz yakalamışa benzemiyorduk. Faiz artırımı sonrası bu eğilimin tersine dönüp dönmeyeceği ilerleyen dönemde alınacak kararlar açısından en kritik faktörlerden biri olacak. Karar metninde faizlerde ileride atılacak adımlara ilişkin net bir sinyal verilmez ve 'gerekirse ilave sıkılaşma yapılır' türünde bir ifade kullanılmazken, mevcut sıkılığın enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği mesajı, enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyon beklentileri, TL'nin seyri, dolarizasyonun durumu ve risk primine ilişkin gelişmelerin yeni kararlar için belirleyici olacağını düşündürmüştür."

'PARA POLİTİKASINDAKİ SIKI DURUŞ GÜÇLENDİRİLDİ'

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek de para politikasındaki sıkı duruşun güçlendirildiğini belirtti.

Kamuoyu ile paylaşılan toplantı sonuç metninde yer alan detayların son dönem içerisinde Merkez Bankası tarafından yapılan iletişim ile paralellik gösterdiğine dikkati çeken Gödek, "Son olarak Başkan Ağbal'ın 2021 Yılı Para ve Kur Politikası metni sunumunda dile getirdiği ters dolarizasyon, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve sıkı para politikası duruşu gibi kritik mesajların metin içerisinde yer almaya devam etmesini risklerin rasyonel bir şekilde anlatılması ve sağlıklı iletişim açısından doğru buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gödek, gelecek dönem politika faizi seviyesi açısından kritik sürecin enflasyon görünümünün nasıl seyredeceğine paralel şekilleneceğini söyledi.

2021'in ilk yarısında TÜFE’nin zirve yapıp gerilemesi ve yüzde 15-16 aralığındaki beklentinin dışına çıkmamasının TCMB’nin yeni bir ayarlama yapması gerekliliğini ortadan kaldıracağını kaydeden Gödek, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası cephesinden gelen 'pozitif sürpriz' gelişmelerini daha öngörülebilir para politikası duruşu ve mevcut risklerin farkındalığı açısından sağlıklı ve doğru buluyoruz. Global piyasalarda yıl sonu tatil etkisi nedeniyle azalan işlem hacminin döviz piyasalarında arz sağlanması noktasında geçici problem teşkil edeceğini değerlendirsek de TL çaprazlarda lehte pozitif eğilimin ilerleyen süreçte devam edeceğine inanıyoruz. Dolar/TL'de 7,20-7,50 aralığına hareketlenme isteği düşüncemizi korumakla birlikte esas belirleyici rolün lokallerin takınacağı tavırda olacağını da belirtmek gerekiyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
2021 AGİ belli oldu mu? İşte tahminler2021 AGİ belli oldu mu? İşte tahminler
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleriAsgari ücret zammı son durum gelişmeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı
90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu
Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu
Rüya projesinde sona gelindi! Türkiye'de 3'üncü olacak
Rüya projesinde sona gelindi! Türkiye'de 3'üncü olacak
Faiz kararı sonrası dolarda sert hareketler
Faiz kararı sonrası dolarda sert hareketler
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar? 24 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz artışına ne dedi?
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz artışına ne dedi?
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
AGİ ne kadar olacak? 2021 AGİ belli oldu mu? AGİ 2021 ne kadar? Bekar, evli, eşi çalışanlar için 2021 AGİ ücretleri
2021 AGİ belli oldu mu? İşte tahminler
Faiz artırımı sonrası analistlerin dolar ve altın tahminleri... Faiz artırımı sonrası dolar düşecek mi? Gram altın 500 TL olacak mı?
Analistlerin dolar ve altın tahminleri!
Kaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.