Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 200 baz puanla piyasa beklentisi olan 150 baz puanın üzerinde artırıldı. Ekonomistler, sıkı duruşun sürdürülmesinin risk priminin düşmesi, fiyat istikrarı ve yabancı algısı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın TL'nin istikrarı ve enflasyonla mücadele konusunda doğru bir adım attığını belirtti. Bankanın TL'nin istikrarı ve enflasyonla mücadele konusunda kararlılığını devam ettirme sinyali verdiğini söyleyen Aslanoğlu, "Bu süreç ekonomi ve ekonomi dışı diğer reformlarla desteklenebilirse başarı şansı artar görüşündeyim." ifadelerini kullandı. 'PİYASA-MERKEZ BANKASI BEKLENTİ FARKLILAŞMASI DAHA YAKINLAŞMA EĞİLİMİNE GİRDİ' Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu da piyasa beklentisinin biraz üzerindeki bu faiz artışı ve tutanaklardaki söylemin piyasa beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu söyledi. 24 Ekim'de ayrışan piyasa-Merkez Bankası beklenti farklılaşmasının daha yakınlaşma eğilimine girdiğinin altını çizen Saltoğlu, "Bundan sonra faiz artış olasılığı önemli oranda azalmakla birlikte enflasyonun ve kurun seviyesi ve geleceği önemli. Burada önemli olan yavaşlayacak ticari aktiviteyle zarar görecek dar gelirli kesimin banka kredisi ve benzeri dışında doğrudan gelir desteğiyle korunması. Ayrıca, kaybolan TCMB kredibilitesini tekrar tesis etmek için öngörülebilirliği korumak oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

'TCMB'NİN İTİBAR VE GÜVEN KAZANMA YOLUNDAKİ BU ADIM TAKDİRE ŞAYAN' Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, geçen hafta 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısında TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, sıkılaştırmanın devam edeceği yönünde gerçekleştirdiği sözlü yönlendirmenin, fiili olarak uygulandığını söyledi. TCMB'nin doğru bir karar verdiğini ve enflasyonu düşürmeye kararlı olduğunun sinyalini piyasalara güçlü olarak hissettirdiğini belirten Arzova, "TCMB'nin itibar ve güven kazanma yolundaki bu adımı takdire şayan." dedi. Arzova, şunları kaydetti: "Para Politikası Kurulu metninde 'Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır.' ifadelerini kullanılmasından iç talebin mevcut durumundan memnun olunmadığını anlıyoruz. Bu da sıkılaştırma için önemli bir gerekçe. Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya yönelik bu tavrı devam ettikçe güven geri gelecek, Türkiye'nin risk primi düşecek ve kurda kalıcı ve istikrarlı bir düzey sağlandığında ters dolarizasyon da gelecektir. Biraz sabır gerekli."

'ORTALAMA REEL FAİZ YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ AÇISINDA GEREKLİ OLAN ŞARTLARI SAĞLADIĞIMIZI YANSITIYORUZ' AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise politika faizinin 200 baz puan ile medyan beklentinin üzerinde bir artışla yüzde 17 seviyesine çıkarıldığını söyledi. TCMB'nin politika faizini beklentilerin üst sınırında yükseltme kararının TL açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Bürümcekçi, "TCMB belirgin faiz artışına gitme gerekçesini beklentilerin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi olarak gösterdi." dedi. Bürümcekçi, faiz koridoru genişliğinin korunduğunu, parasal duruşun sıkılığının daha fazla artabileceğine yönelik sinyal verilmediğini dile getirdi. Haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 17'ye yükselmesinin beklenebileceğini kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu doğrultuda, APİ ortalama fonlama maliyetinin önceki yüzde 15 seviyesinden yüzde 17’ye doğru bir yükseliş göstermesi ve gecelik repo faizlerinin de bu seviye civarında oluşması beklenebilir. Karar öncesi gerçekleşen politika reel faizi yüzde 0,9 ve beklenen reel faizi yüzde 3,8 seviyesinde iken, karar sonrası söz konusu oranlar yüzde 2,6 ve yüzde 5,6 seviyesine yükselmiş bulunmakta. Dolayısıyla benzer gelişmekte olan ülkeler için beklenen enflasyona göre hesaplanan ve son durumda yüzde 0,5 civarı olan ortalama reel faizin belirgin üzerine çıkmamız, yabancı yatırımcı girişi açısından gerekli olan şartları sağladığımızı yansıtıyor. Nitekim, son haftalarda portföy ve swap girişlerinin süreklilik kazandığını izlemekteyiz.

Buna karşılık, hanehalkı dolarizasyonunu tersine çevirecek dengeyi henüz yakalamışa benzemiyorduk. Faiz artırımı sonrası bu eğilimin tersine dönüp dönmeyeceği ilerleyen dönemde alınacak kararlar açısından en kritik faktörlerden biri olacak. Karar metninde faizlerde ileride atılacak adımlara ilişkin net bir sinyal verilmez ve 'gerekirse ilave sıkılaşma yapılır' türünde bir ifade kullanılmazken, mevcut sıkılığın enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği mesajı, enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyon beklentileri, TL'nin seyri, dolarizasyonun durumu ve risk primine ilişkin gelişmelerin yeni kararlar için belirleyici olacağını düşündürmüştür."