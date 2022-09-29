Ekonomiye yeni önlem sinyali: Bakan Nebati açıkladı: 'Ortodoks politika' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, ‘yeni politika setlerinin oluşturulması zorunluluğunun oluştuğunu’ söyledi.

Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi, ekonomi tartışmalarına fayda sağlayacak. Aynı ekonomik politika her ülkede aynı sonucu doğurmuyor. Yeni politika setlerinin oluşturulması zorunluluğu oluştu. Ortodoks politikalar büyük krizlere neden olabiliyor” dedi.

BAKAN NEBATİ'NİN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Gerek ulusal, gerek küresel iktisat tarihi incelendiğinde, iktisat politikalarının dizaynı ile dönemsel ekonomik gelişmeler arasında sıkı bir korelasyon olduğu görülür.

Farklı dönemlerde farklı iktisadi düşüncelerin hakim olmasında; toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin sosyoekonomik şartların değişmesine neden olması ve bu değişimin yeni politika setlerinin oluşturulmasını zorunlu kılması söz konusu.

Eskiden belki de 100 yılda ulaştığımız bir sosyoekonomik eşiğe, 20. yüzyılın sonları itibarıyla çok daha kısa sürede ulaşıyoruz.

İktisat tarihi incelendiğinde, aynı ekonomi politikalarının her ülkede aynı neticeler doğurmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Bir ülke ekonomisinin büyüme performansına olumlu etki eden bir politika, başka bir ülkede enflasyonist baskılara neden olabilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelere kalkınmanın tek reçetesi olarak sunulan Ortodoks ekonomi politikaları, gelişmekte olan birçok ülkede büyük cari işlemler açığı ve beraberinde borç krizleriyle neticelenmiştir.

Batılı ülkeler tedarik krizi yaşıyor. Türkiye alternatif tedarik merkezi olarak öne çıkıyor. Türkiye ekonomisini küresel çalkantılardan nasıl koruyacağız? Güçlü bir büyüme yolunu nasıl sağlarız? Vatandaşlarımızın refah kaybını ekonomiyi bozmadan nasıl sağlarız?



