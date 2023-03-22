Ekrem İmamoğlu İstanbul için çağrıda bulundu! Kadınlara istihdam müjdesi: İBB , 700 otobüs şoförü arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İETT şoförleri bünyesine 700 kişiyi daha katmayı planladıklarını açıkladı.
İmamoğlu, paylaşımında "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2023
Başvuru ve bilgi için;https://t.co/Wfey53RJrn pic.twitter.com/5LvhywPWDD
İBB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alınacak şoförlerde aranan nitelikler şöyle: