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Ekrem İmamoğlu İstanbul için çağrıda bulundu! Kadınlara istihdam müjdesi: İBB , 700 otobüs şoförü arıyor

22.03.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan istihdam müjdesini verdi. İmamoğlu paylaşımında İETT şoförlüğü için 700 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. İmamoğlu paylaşımında kadınların öncelikli olarak başvurmasını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu İstanbul için çağrıda bulundu! Kadınlara istihdam müjdesi: İBB , 700 otobüs şoförü arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İETT şoförleri bünyesine 700 kişiyi daha katmayı planladıklarını açıkladı.

İmamoğlu, paylaşımında "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

İBB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre alınacak şoförlerde aranan nitelikler şöyle:

  • Tercihen lise mezunu,
  • Otobüs Şoförlüğü deneyimi olan veya bu pozisyonu meslek edinmek isteyen, tercihen farklı marka/model otobüs kullanmış,
  • En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belgesi olan,
  • Tercihen SRC - 2 belgesine sahip,
  • Psikoteknik belgesi olan,
  • Asli kusurlu olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası yapmamış,
  • Ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış,
  • Son 3 yılda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası almamış,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • Güler yüzlü, pozitif, hizmet kültürü gelişmiş, toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratmaya istekli,
  • İstanbul içi yol bilgisine güvenen.
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