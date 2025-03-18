Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir? Ekvator Ginesi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Ekvator Ginesi, kendine bağlı olan adalar ve ana karasıyla birlikte 2 farklı bölümden oluşan bir ülke olarak öne çıkar. Ülke 1963 yılında özerkliğini, 1968 yılında ise bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu ülke ekvator bölgesinde yer almasından dolayı bu ismi kullanırken, ülkede tropik iklim yaşanmaktadır. Ekvator ikliminin hakim olduğu Ekvator Ginesi yıl boyunca bol yağış alan ülkelerden biridir. Aynı şekilde tropikal bir bitki yaşamının bulunduğu Ekvator Ginesi hakkında merak edilen detaylardan biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir?

Ekvator Ginesi, tarihinde birçok para birimini kullanmış olan bir ülkedir. Ama günümüzde resmi para birimi olarak Orta Afrika frangı kullanılmaktadır. Orta Afrika Frangı, 1985 yılında Ekvator Ginesi’nin eski para birimi olan Ekwelesi'nin yerini almıştır.

Orta Afrika frangının uluslararası piyasalardaki simgesi CFA olarak kısaltılır. Ülkede dolaşımda olan para birimi, bazı diğer Afrika ülkelerinin de para birimi olarak geçer. Bunlar arasında Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Gabon gibi Afrika ülkeleri bulunur. Orta Afrika Frangı’nın uluslararası piyasalardaki kısaltması ise XAF’tır.

Orta Afrika CFA frangı ve Batı Afrika CFA frangı aynı değere sahip olmasına rağmen Batı Afrika CFA frangı, Orta Afrika CFA frangını kullanan ülkelerde geçerli değildir.

Ekvator Ginesi’nde 1990'lı yıllarda keşfedilen petrol, ülkeyi kıtadaki hızlıca gelişen ekonomilerinden arasına yerleştirmiştir. Ülke önemli bir gelir kaynağı olarak petrolü ihraç ederken, aynı şekilde ülkeye gelen yabancı yatırımların yükselmesi, ekonominin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Ekvator Ginesi ülkesinin ekonomisi geçmişte olduğu gibi gelişme sürecini devam ettirememiş, son dönemde birtakım sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Ancak yaşanan tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksektir.