FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir? Ekvator Ginesi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir? Ekvator Ginesi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvator Ginesi ülkesi ekvatora yakın olan konumu ve Gine körfezinde bulunmasından dolayı bu adı kullanmaktadır. Ülke bulunduğu kara parçası üzerindeki en küçük ülkelerden birisi olarak öne çıkar. Ekvator Ginesi’nin başkenti, Malabo şehridir. Başkent Malabo, ülkedeki en gelişmiş şehirlerden biridir. Son dönemde sıklıkla araştırma konusu olan bu ülkenin resmi para birimi de merak edilmektedir. Peki, Ekvator Ginesi’nin para birimi nedir?

Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir? Ekvator Ginesi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Ekvator Ginesi, kendine bağlı olan adalar ve ana karasıyla birlikte 2 farklı bölümden oluşan bir ülke olarak öne çıkar. Ülke 1963 yılında özerkliğini, 1968 yılında ise bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu ülke ekvator bölgesinde yer almasından dolayı bu ismi kullanırken, ülkede tropik iklim yaşanmaktadır. Ekvator ikliminin hakim olduğu Ekvator Ginesi yıl boyunca bol yağış alan ülkelerden biridir. Aynı şekilde tropikal bir bitki yaşamının bulunduğu Ekvator Ginesi hakkında merak edilen detaylardan biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Ekvator Ginesi'nin para birimi nedir?

Ekvator Ginesi, tarihinde birçok para birimini kullanmış olan bir ülkedir. Ama günümüzde resmi para birimi olarak Orta Afrika frangı kullanılmaktadır. Orta Afrika Frangı, 1985 yılında Ekvator Ginesi’nin eski para birimi olan Ekwelesi'nin yerini almıştır.

Orta Afrika frangının uluslararası piyasalardaki simgesi CFA olarak kısaltılır. Ülkede dolaşımda olan para birimi, bazı diğer Afrika ülkelerinin de para birimi olarak geçer. Bunlar arasında Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Gabon gibi Afrika ülkeleri bulunur. Orta Afrika Frangı’nın uluslararası piyasalardaki kısaltması ise XAF’tır.

Orta Afrika CFA frangı ve Batı Afrika CFA frangı aynı değere sahip olmasına rağmen Batı Afrika CFA frangı, Orta Afrika CFA frangını kullanan ülkelerde geçerli değildir.

Ekvator Ginesi’nde 1990'lı yıllarda keşfedilen petrol, ülkeyi kıtadaki hızlıca gelişen ekonomilerinden arasına yerleştirmiştir. Ülke önemli bir gelir kaynağı olarak petrolü ihraç ederken, aynı şekilde ülkeye gelen yabancı yatırımların yükselmesi, ekonominin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Ekvator Ginesi ülkesinin ekonomisi geçmişte olduğu gibi gelişme sürecini devam ettirememiş, son dönemde birtakım sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Ancak yaşanan tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksektir.

Canlı Borsa
Depozito, komisyon... Taşınmanın gizli maliyeti ortaya çıktıDepozito, komisyon... Taşınmanın gizli maliyeti ortaya çıktı
Bankalar yeni uygulamaya mı geçti? TBB iddiaları yanıtladıBankalar yeni uygulamaya mı geçti? TBB iddiaları yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
Ekvator Ginesi para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

İETT hakkında ‘usulsüzlük’ iddiasında bulunmuştu! Görüntüleri yayınlandı!

İETT hakkında ‘usulsüzlük’ iddiasında bulunmuştu! Görüntüleri yayınlandı!

Narin'in abisinden Gülben Ergen'e çirkin ifade: Başkasının kucağına...

Narin'in abisinden Gülben Ergen'e çirkin ifade: Başkasının kucağına...

Bankalar yeni uygulamaya mı geçti? TBB iddiaları yanıtladı

Bankalar yeni uygulamaya mı geçti? TBB iddiaları yanıtladı

Yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK tarih verdi

Yüzde 25 zamlanmıştı! EPDK tarih verdi

Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.