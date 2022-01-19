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El Salvador eleştiri oklarının hedefinde! Bitcoin'den 12,5 milyon dolarlık zarar

19.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, El Salvador’un Bitcoin nedeniyle kredi notunun düşürülmesi riskine ilişkin bir uyarı raporu yayınladı. Ülke Devlet Başkanı Nayib Bukele Moody's'in bu uyarısına sert tepki gösterdi. Ülkede Bitcoin'deki son düşüşlerde birlikte zarar 12,5 milyon dolar oldu.

El Salvador eleştiri oklarının hedefinde! Bitcoin'den 12,5 milyon dolarlık zarar

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

Devlet Başkan Nayib Bukele’nin açıklamasına göre şu anda ülkenin elindeki Bitcoin miktarı 1391 olurken, Bitcoin başına 51 bin 56 dolar ödeyen hükümet toplamda 71 milyon doları kripto paraya yatırdı.

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Ancak Lider kripto para birimi Bitcoin’in birkaç hafta içinde yüzde 17,5’lik bir düşüş yaşamasıyla eleştiri okları yeniden Bukele’ye çevrildi. Moody’s, Bitcoin fiyatındaki son düşüşün ardından ülke ekonomisinin zarara uğradığını belirtti. Moody’s analisti Jaime Reusche, Bloomberg‘e yaptığı açıklamada, yatırımın ülkenin kredi görünümü riskini artırdığını söyledi.

Bu güne kadar bütün eleştirilere sessiz kalan Bukele bu kez suskunluğunu bozdu. Bukele son derece argo bir ifade ile Moody’s’in Twitter’da yer alan haberini alıntılayarak büyük harflerle “El Salvador’un umurunda değil” paylaşımını yaptı.

Lider kripto para birimi Bitcoin şu sıralar 42 bin 60 dolardan işlem görüyor. Böylece El Salvador Bitcoin'den şu ana kadar 12,5 milyon dolarlık zarara uğradı.


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