El Salvador eleştiri oklarının hedefinde! Bitcoin'den 12,5 milyon dolarlık zarar

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

Devlet Başkan Nayib Bukele’nin açıklamasına göre şu anda ülkenin elindeki Bitcoin miktarı 1391 olurken, Bitcoin başına 51 bin 56 dolar ödeyen hükümet toplamda 71 milyon doları kripto paraya yatırdı.

Ancak Lider kripto para birimi Bitcoin’in birkaç hafta içinde yüzde 17,5’lik bir düşüş yaşamasıyla eleştiri okları yeniden Bukele’ye çevrildi. Moody’s, Bitcoin fiyatındaki son düşüşün ardından ülke ekonomisinin zarara uğradığını belirtti. Moody’s analisti Jaime Reusche, Bloomberg‘e yaptığı açıklamada, yatırımın ülkenin kredi görünümü riskini artırdığını söyledi.

BREAKING: EL SALVADOR DGAF https://t.co/VuJ25PcvQL — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) January 17, 2022

Bu güne kadar bütün eleştirilere sessiz kalan Bukele bu kez suskunluğunu bozdu. Bukele son derece argo bir ifade ile Moody’s’in Twitter’da yer alan haberini alıntılayarak büyük harflerle “El Salvador’un umurunda değil” paylaşımını yaptı.

Lider kripto para birimi Bitcoin şu sıralar 42 bin 60 dolardan işlem görüyor. Böylece El Salvador Bitcoin'den şu ana kadar 12,5 milyon dolarlık zarara uğradı.



