El yapımı katkısız ürünler hazırlayarak dünya pazarına açılmayı hedefliyorlar!

Kadın girişimciliğini destekleyen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödül alan Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kendilerine özgü tarifle hazırladığı kurabiyeleri, dünya pazarına açmayı amaçlıyor.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller, geçen hafta Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye'de üretici kadınların başarı hikayelerini gündeme taşıyarak kadın girişimcilik ekosistemini desteklemeyi, üretici kadınları cesaretlendirmeyi ve büyümelerini sağlamayı amaçlayan yarışma kapsamında 6 kategoride ödül verildi. Yarışmada Kadın Kooperatifi Kategorisi'nde birincilik ödülü, Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin oldu.

10 KADINLA BAŞLAYAN ÜRETİM, 45 KADIN İSTİHDAMIYLA DEVAM EDİYOR

Kooperatifin Kurucu Ortağı Yasemin Sayılgan, AA muhabirine yaptıkları çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattı.

Hemdem'in, 2021 yılında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kurulduğunu ve 10 kadınla üretime başladığını dile getiren Sayılgan, şu an 45 kadına istihdam sağlandığını belirtti.

Sayılgan, ev hanımı kadınları esnek çalışma saatleriyle istihdama dahil ettiklerini bildirerek, "Kadınlar, kendilerine uygun olan zamanda mutfağa girerek üretim yapıyor. Hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de sosyalleşiyorlar." dedi.

Üretimin yanı sıra yaklaşık 200 kadına gastronomi ve girişimcilik alanında eğitim verdiklerine işaret eden Sayılgan, bu eğitimlere halihazırda 500 kadının daha başvuruda bulunduğunu söyledi.

EL YAPIMI VE KATKISIZ ÜRÜNLER HAZIRLANIYOR

Sayılgan, kooperatif bünyesindeki profesyonel mutfakta üretim yapan kadınların, el yapımı ve katkısız birçok ürün hazırladığını, bu ürünlerin başında içli köfte, elmalı ve dolgulu kurabiyeler, su böreği, salata çeşitleri, reyhan şerbeti ve limonatanın geldiğini belirtti.

Çevrim içi platformlar aracılığıyla ülke geneline satış yaptıklarını anlatan Sayılgan, özellikle kendilerine özgü tarifle hazırladıkları kurabiyelerle yurt dışı pazarlara açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sayılgan, geçen yıl bir Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında finansman desteği aldıklarını belirterek, "Verilen destekle bir kurabiye makinesi aldık. Bu kapsamda ülke içinde çok talep gören elmalı ve dolgulu kurabiyelerimizi, yurt dışı pazarlara satmayı hedefliyoruz. Kurabiyelerimizi kendi reçetemizle hazırlıyoruz, bu ürünü paketli hale getirdiğimizde uluslararası satış da yapmak istiyoruz." diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMININ FAZLA OLMASI VE "SOSYAL FAYDA" ÖDÜL GETİRDİ

Halkbank tarafından düzenlenen yarışmada elde ettikleri başarının kendilerini oldukça memnun ettiğini söyleyen Sayılgan, yarışma sürecinde birçok aşamadan geçtiklerini, üç gün boyunca girişimcilik ve sosyal medya kullanımı gibi çeşitli alanlarda eğitimler aldıklarını bildirdi.

Sayılgan, bu aşamaların ardından 5 Şubat'ta jürinin önüne çıktıklarını aktararak, "Kadın istihdamımızın fazla olması, etkin bir sosyal fayda sağlamamız, doğal, katkısız ürünler üretmemiz ve ciromuzun yüksek olması nedeniyle ödüle layık görüldük." ifadesini kullandı.

Yarışma sonucunda 750 bin liralık destek aldıklarını dile getiren Sayılgan, bu destekle, İstanbul'da yeni bir satış noktası açmayı planladıklarını söyledi.

Sayılgan, Sultanbeyli Belediyesi'ne kendilerine verdiği destekten dolayı da teşekkür ederek, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine desteğinin, sürdürülebilir üretim için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

