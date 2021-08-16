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Elazığ’a hayat verecek olan Kent-Köy hizmete açıldı

16.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında bulunan Kent-Köy projesi tamamlandı. 45 bin metrekarelik alana kurulan dev yaşam alanı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Elazığ’a hayat verecek olan Kent-Köy hizmete açıldı

Gerçekleştirdiği projelerle şehre değer ve vizyon katan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1. etap konutları arkasındaki bölümde toplam 45 bin 211 metrekare alan üzerine inşa edilen ve köy yaşamı donatılarının yer aldığı Kent-Köy Projesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

KÖY KAHVESİ DE VAR

Kent-Köy, 42 bin metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 3 bin metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 527 metrekarelik yapı alanı şeklinde tasarlandı. Köy yaşamının şekillendiği etrafı kanal ile çevrelenen ada üzerinde, köy meydanı, köy kahvesi, organik ürünler satış marketi, mescit, köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni, küçük ölçekli çiftlik, meyve bahçesi ve aromatik bitki bahçesi yer alıyor. Adanın etrafındaki bölümlerde ise kent yaşamının birer parçası olarak eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan 465 metre uzunluğunda gezinti yolu, 780 metre uzunluğunda koşu parkuru, 75 metre uzunluğunda panoramik köprü ve 795 metre uzunluğunda bisiklet yolu, köprü, iskeleler ile oturma üniteleri yer alıyor. Ayrıca kent meydanında vatandaşların Kent-Köy yaşam alanını tamamen seyredebileceği seyir terası bulunuyor. Türk tarihindeki dört önemli dönem olan, Orhun, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini temsil eden dört ana giriş kapısının yer aldığı yaşam alanında, ziyaretçiler için ise 100 araçlık otopark alanı yer alıyor.

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Açılışta konuşan Başkan Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri ilk günden itibaren söz verdikleri gibi projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Şerifoğulları, "Görev süremizin 29’uncu ayındayız. Seçim öncesi hemşehrilerimiz vaat ettiğimiz 11 ana başlıktaki 100 projeyi, göreve başladıktan sonra hızlı bir şekilde hayata geçirebilme adına ekibimizle birlikte gayretli bir çalışmanın içerisindeyiz. İki yıllık lansman toplantısında bütün yapmış olduğumuz icraatları hemşehrilerimizle bir bir paylaşmıştık. 24 Ocak tarihinde il olarak çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Deprem ve pandemiyle birlikte zorluklarımızın üzerine zorluklar eklendi. Biz bu zorlukların arkasına sığınmadan hemşehrilerimize vadetmiş olduğumuz projeleri hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

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"ÇOCUKLAR KÖY HAYATINI HİSSEDECEK"

Elazığlı vatandaşların katılımı ile Kent-Köy Projesinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, "45 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 43 bin metrekarelik yeşil alan ve aynı zamanda çocuklarımızın köy hayatını teneffüs edebileceği, yaşayabileceği çok güzel bir alan oluşturduk. İnşallah, bu projemiz hem Çaydaçıra’mıza hem Elazığ’ımıza hayırlı olur diye temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapmış ve tamamlamış olduğumuz bütün projelerin açılışlarını inşallah sırayla yapacağız. Bu şehre değer katmak için, daha yaşanabilir müreffeh bir şehir olabilmesi için biz hemşehrilerimize söz vermişiz. Biz gece gündüz demeden, uyumadan, yorulmadan koşturarak hizmetlerimizi hayata geçireceğiz. Görev süremiz tamamlandığında da iddia ediyoruz, bu şehrin sorunları minimize edilecek, asgari düzeye inecek ve çok daha güzel yaşanabilir müreffeh şehirler arasında ilk sırada yerini alacak” diye konuştu.

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Başkan Şerifoğulları’nın ardından konuşan Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kentte pandemi ve depreme rağmen projeleri tek tek hayata geçiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kent-Köy’ün açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

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