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Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…

25.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Elazığ’dan gelen 'Sibirya Mersin balığı' ile ilgili haberler dikkat çekiyor. Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının 2 milyon liraya kadar satıldığı belirtiliyor. Balıkçılar bu balığın Elazığ’da son 5 yıldır görülmeye başladığını söylüyor…

Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…

Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Elazığ’da bulunan Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor. Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 2 milyona kadar satıldığı kaydedildi.

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Kış aylarının gelişiyle balık tüketimi ve komşusunun tezgahında yer alan Mersin balığı hakkında bilgi veren balıkçı Ramazan Erdoğan, "Malum soğuk havalar başladı. Omega ve diğer vitaminler için, vücudun bağışıklık kazanması için balık tüketmek şart. Sağlık için haftada en az iki defa balık yesinler. Havyarı yaban mersinine benzediği için Mersin balığı ismini almış. Az tuzlu suları seven bu balık, Kızıldeniz ve nehirleri sever.

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Elazığ’da da son 5 yılda görülmeye, üretilmeye başladı. Nesli tükenen balıklar arasında o yüzden bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Havyarı çok kıymetlidir. Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyen bu balığın ağırlığının sadece yüzde 10’u kadar bir havyar üretme kapasitesine sahiptir. O yüzden havyarı çok pahalı ve çok değerlidir. Türleri 30 ile 100 yıla kadar yaşayabiliyor” dedi.

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