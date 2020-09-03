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Elazığ ve Malatya'da doğal gaz ve elektrik faturalarına 3 ay erteleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aksa Doğalgaz ve Aksa Fırat Elektrik, Elâzığ ve Malatya'da 24 Ocak depreminden dolayı evi veya iş yeri zarar gören abonelerine ödemelerini üç ay erteleme fırsatı sunuyor.

Elazığ ve Malatya'da doğal gaz ve elektrik faturalarına 3 ay erteleme

Aksa Doğalgaz ve Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'daki doğal gaz aboneleri ile mesken ve ticarethane grubundaki elektrik abonelerine özel olarak sunulan üç ay fatura erteleme hakkı temmuz, ağustos ve eylül ayına ait faturaların her birine ayrı ayrı uygulanacak.

Söz konusu ertelemeden orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkık durumdaki yapılardaki abonelikler faydalanabilecek.
Bu kapsamda aboneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları "Hasar Durum Belgesi" ile Aksa Doğalgaz ofislerinden ve kendilerine en yakın Aksa Fırat Elektrik Müşteri Hizmet Merkezinden 1 Ekim Perşembe günü mesai saati sonuna kadar işlemlerini yaptırabilecek.

Ticarethane abonelerinin başvuru dilekçesinde iş yerlerini 24 Ocak sonrasında faaliyete aldıklarını gösteren "iş yeri açma ve çalışma belgesi"ni de ibraz etmeleri gerekiyor.

KAYNAK:AA

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