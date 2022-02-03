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Elektriğe gelen zamlardan sonra....Ucuz faturaya sahip olmanın yolları!

03.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte doğal gaza yüzde 50'ye, elektriğe ise yüzde 125'e varan zam geldi. Ocak ayı faturalarda göre 3 kata varan artış yaşanırken, vatandaşların tepkileri büyüyor. Faturaya gelen zamlara sonrası elektrik tasarrufu yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte evde elektriği tasarruflu kullanmanın yöntemleri...

Elektriğe gelen zamlardan sonra....Ucuz faturaya sahip olmanın yolları!

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden ev (mesken) abone grubu tüketicilerin karşılaştıkları yüksek elektrik faturaları akıllara “Daha az tutar ödemek mümkün mü?” sorusunu getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı günlük enerji tüketimi 7 kWh’tan, 5 kWh’ta düşürülmesi kararı şubat ayı itibarıyla yeniden 7 kWh’ta çıkarıldı. Ancak hayat konforundan taviz vermeden, elektriği en doğru şekilde kullanmanın yollarını arayan tüketiciler için Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen daha ucuz faturaya sahip olmanın yollarını şöyle aktardı:

"Yeterince dolu olmayan, yarım dolu şekilde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev araçlarını çalıştırmamak ve tamamen dolmasını beklemekte fayda var. Televizyon, radyo, internet fişi gibi eşyaların kullanılmadığı zamanlarda fişini çekmek harcamayı düşürecektir. Ayrıca beyaz eşya seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: A++ sınıfı gibi daha az enerji tüketimi sağlayan ürünlerin seçilmesidir. 15 yıl ve üzeri beyaz eşyalar, son dönem beyaz eşyalara göre çok daha fazla enerji tüketimi sağlar. Bu yüzden enerji tasarrufu sağlayan beyaz eşyalar kullanımı oldukça önemlidir. LED gibi yeni nesil enerji harcaması düşük ama aydınlık şiddeti yüksek aydınlatmaların kullanılması da yarar sağlayacaktır."

Prizlerde kullanılmayan veya ucuna takılı bir alet bulunmayan şarj cihazlarının takılı olmasının da kayıp enerji yarattığına değinen Süzen, belirtilen tüm önlemler uygulamaya konulduğunda pozitif yönde enerji ekonomisi sağlanabileceğini belirtti.

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EV ABONELERİ TASARRUFA YÖNLENDİRİLMELİ"

Gün içinde sıkça kullandığımız ev eşyalarının birim maliyetlerine dikkati çeken Süzen, "Elektrik birim maliyetleri, abone grubu fark etmeksizin aynı fiyatlardır. Bir tüketici grubunun fiyatı düşer ise bu açık diğer tüketici grubu tarafından sübvanse edilmektedir. Kademeli elektrik tarifesi ile bu durum ortadan kalkacak ve özellikle ev aboneleri tasarrufa yönlendirilmesi gerekecektir.’’ ifadelerini kullandı.

Kademeli elektrik tarifesi kullanıcılarının, elektrik saatlerini değiştirmelerine gerek olmadığını belirten Süzgün, belirlenen günlük 7 kWh limiti aşılmaması için hane içi önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.


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