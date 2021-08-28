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Elektriğe gizli zam mı yapıldı? Elektriğe zam geliyor mu? İşte EPDK'nın açıklamaları...

28.08.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar "Elektriğe zam geliyor mu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Elektriğe gizli zam yapılıp yapılmadığı ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ise önemli bir açıklama geldi. Peki elektriğe gizli zam mı yapıldı? Elektriğe zam geliyor mu? İşte EPDK'nın açıklamaları...

Elektriğe gizli zam mı yapıldı? Elektriğe zam geliyor mu? İşte EPDK'nın açıklamaları...

EPDK, merakla takip edilen elektriğe gizli zam yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtladı.
Yapılan açıklamada, kurum tarafından, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları sebebi ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında bütün abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı hatırlatıldı.

ELEKTRİĞE GİZLİ ZAM GELDİ Mİ?

Yapılan artış kapsamında, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 TL ödendiği belirtilerek, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi, vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz. Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.

"BELİRLENEN ORAN DIŞINDA GİZLİ ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Her sene özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı ile rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artışın elektrik faturalarına da yansıdığı ifade edildi ve "Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir." denildi

Açıklamanın devamında "Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir. Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvysweb/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler" cümlelerine yer verildi.

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Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladıElektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı
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